Blitz improvviso: dalla Juve alla Roma a gennaio

Tentativo in extremis della Roma per un calciatore della Juventus: l’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti

Il calciomercato invernale è appena iniziato, ma le big hanno già messo a segno diversi colpi ufficiali. La prima è stata l’Atalanta con Hien, questa mattina il Milan ha annunciato il ritorno di Gabbia.

L’Inter attende l’arrivo a Milano di Buchanan, mentre il primo affare della Juventus sarà in uscita. Manca solo l’ufficialità, infatti, per il trasferimento in prestito secco di Huijsen al Frosinone.

Il Next Gen bianconero raggiungerà Barrenechea, Soulé e Kaio Jorge per la seconda parte di stagione, con l’obiettivo di trovare continuità in Serie A. Spunta però un importante retroscena sul difensore olandese classe 2005. Nelle ultime ore ci sarebbe stato un tentativo della Roma di Josè Mourinho.

Calciomercato Roma, tentativo per Huijsen: è promesso al Frosinone

Il club giallorosso si è inserito in extremis nella trattativa tra Juventus e Frosinone per Huijsen.

Il club ciociaro ha già l’accordo per il classe 2005, ma dopo l’infortunio di Alex Sandro la Juve ha chiesto di attendere il rientro del brasiliano. Tiago Pinto sta così tentando il sorpasso al fotofinish. Tuttavia, Huijsen è ormai promesso al Frosinone e difficilmente la dirigenza bianconera cambierà idea nelle prossime ore.