Allegri sta con Miretti, tra fiducia e necessità di mercato. E domani può partire dal 1′

E’ tempo di Coppa Italia. Domani a Torino, presso l’Allianz Stadium, arriva la Salernitana di mister Filippo ‘Pippo’ Inzaghi per il match valevole per l’ottavo di finale della coppa nazionale

Per la sfida contro la formazione campana ci saranno alcune modifiche di formazione, a partire dai pali dove giocherà Perin. Uno dei protagonisti può essere Miretti, di cui ha parlato mister Allegri.

Il centrocampo della Juventus 23/24 è un tema caldo, per via delle defezioni che sono state riscontrate nel corso della stessa stagione. Le assenze di Paul Pogba e Nicolò Fagioli per via delle rispettive squalifiche non lasciano la coperta lunga in mediana, anzi. Ecco perchè per mister Massimiliano Allegri è importante poter contare su tutti, anche su Fabio Miretti.

Per il 2003, 12 apparizioni nel corso di questa stagione – che al momento coincide con la sola Serie A – otto da titolare e quattro entrando dalla panchina. In sei occasioni è rimasto seduto senza entrare in campo, delle quali ben cinque nelle ultime settimane. Dalla gara con il Cagliari dello scorso 11 novembre Miretti è sceso in campo solamente una volta: a Genova, in occasione del pareggio bianconero contro il Genoa. Dopo una buona continuità trovata in autunno e coronata con gol da tre punti a Firenze contro la Fiorentina, l’ultimo mese e mezzo di Miretti non è stato dei più esaltanti. Allegri però in conferenza dichiara di puntare ancora su di lui.

Calciomercato Juventus, Allegri toglie Miretti dal mercato: “Resta qui, sono contento di Fabio”

Il mercato di gennaio è iniziato e il centrocampo della Juventus, a detto dello stesso ds Manna, è sotto di due unità. Anche per questo Allegri blinda Miretti.

“Sono molto contento di Fabio, può solo continuare a crescere. Rimarrà alla Juventus“, così Max Allegri alla vigilia della sfida contro la Salernitana di domani sera, valevole per l’ottavo di finale di Coppa Italia. L’allenatore livornese quindi dimostra fiducia verso il classe 2003, finito un po’ ai margini dopo un buon avvio.

C’è una verità che però Allegri non dice, ma evidentemente lascia intendere. Le assenze di Pogba e Fagioli lo hanno lasciato già in difficoltà così e l’eventuale partenza del giovane cresciuto in casa sarebbe un altro colpo duro da assorbire. E’ inevitabile poter dedurre che, anche solo dal punto di vista numerico, questa Juventus non possa provarsi di altre pedine nel cuore del campo. Vi è la necessità di fare tesoro degli uomini in rosa… e perchè no, provare a rilanciarli.

Mister Allegri dimostra pubblicamente fiducia verso Miretti anche per questo, consapevole di dover ‘fare il pane con la farina che ha’. Sulle tracce del giovane di Pinerolo, già da questa estate, ci sono il Monza e la stessa Salernitana che avevano chiesto informazioni alla dirigenza bianconera per acquisire a titolo temporaneo le prestazioni del giocatore. In assenza di ingressi in mediana, ad oggi non così auspicabili, è però impossibile pensare alla partenza del 2003 e Allegri lo sa. E quindi fiducia in Miretti, che domani può avere però la chance di scendere in campo dal 1′, per iniziare al meglio questo 2024 e riprendersi la sua Juve.