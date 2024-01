Addio alla Juve certo: il sostituto soffiato all’Inter

È destinata a terminare l’avventura con la maglia Juventus: Giuntoli setaccia il mercato e ha già individuato il sostituto per Allegri

La Juventus prosegue nella campagna rinnovi. Ultimo a firmare in ordine di tempo è stato Bremer, che prima della fine del 2023 ha sottoscritto un nuovo accordo fino al 2028 con la ‘Vecchia Signora’.

In precedenza anche Fagioli, Locatelli e Gatti erano stati blindati da Giuntoli alla Continassa. Il Dt bianconero insieme al braccio destro Manna prosegue nei negoziati per i rinnovi, dove figurano tra gli altri anche i file dei big Rabiot, Vlahovic e Chiesa. La Juve conta di blindare fino al 2027 il francese, decisivo nell’ultimo match vinto contro la Roma. Più spinosi invece le pratiche dei due attaccanti ex Fiorentina. Intanto la dirigenza della Continassa ha mosso dei passi concreti per Szczesny e Kean: il polacco anche a parole ha dimostrato il proprio attaccamento alla causa, mentre l’attaccante (attualmente ai box per infortunio) a discapito dei rumors di mercato viaggia verso il prolungamento oltre il 2025.

Calciomercato Juventus, addio Alex Sandro: Djalo e Kelly nel mirino

Chi invece quasi sicuramente non firmerà il rinnovo con la Juventus è Alex Sandro, al passo d’addio al termine della stagione in corso.

A meno di clamorosi dietrofront, il nazionale brasiliano è destinato a terminare questa estate l’avventura sotto la Mole dopo nove anni. L’ex Porto nel campionato in corso è stato frenato dagli infortuni e adesso sta recuperando dall’ultimo guaio muscolare accusato nella trasferta di Frosinone. Giuntoli si libererà di un ingaggio pesante (oltre 9 milioni lordi) e ha già individuato i possibili sostituti di Alex Sandro nello scacchiere difensivo di Allegri. Ci sono due piste essenzialmente nei radar della dirigenza della Continassa: Tiago Djalo e Kelly. Per il portoghese del Lille è sfida all’Inter che al momento resta in leggero vantaggio, mentre per l’inglese il duello è con il Milan. Entrambi sono in scadenza contrattuale e rappresentano due ghiotte opportunità a parametro zero in estate per la Juve.