Primo esonero in Serie A: il 2024 parte subito con il botto

È già tempo di tornare in campo per tra le gare di Coppa Italia e il prossimo weekend di Serie A all’orizzonte. Intanto arrivano novità su un allenatore in particolare

Il 2024 si apre immediatamente con la prima carrellata di partite. Sono giorni importanti per gli ottavi di finale di Coppa Italia, che precedono poi l’ultima giornata del girone d’andata in Serie A che si disputerà nel fine settimana dell’Epifania.

Subito un banco di prova importante per il Napoli che non ha più alcun margine d’errore dopo una seconda parte di 2023 completamente da dimenticare. L’addio di pedine importanti, gli errori commessi in estate, l’esonero di Garcia, un gioco che non decolla neanche con Mazzarri ed i risultati che non arrivano.

Il club di De Laurentiis dovrà provare a mettersi presto tutto questo alle spalle per ripartire nel migliore dei modi già domenica 7 gennaio dalla trasferta in casa del Torino. Agli azzurri servirà una scossa in un mese dove peraltro non ci saranno neanche pedine fondamentali come Osimhen ed Anguissa, fuori per la Coppa d’Africa. Mazzarri ha esaurito i jolly e dovrà presto inanellare una serie di risultati positivi.

Napoli, Mazzarri deve dare una scossa: intanto sospesa la quota esonero

Il mercato potrebbe dare un aiuto all’allenatore toscano, che intanto è finito nel mirino della critica dopo i recenti risultati deludenti.

A fine anno le strade si separeranno nuovamente, mentre le quote scommesse lanciano un altro interessante segnali sul prossimo futuro. Su ‘Goldbet.it’ nella sezione dedicata alle scommesse sugli allenatori esonerati o dimissionari in vista del prossimo 7 gennaio, figurano tre assenze. Oltre a Baroni e Filippo Inzaghi, manca infatti la possibilità di scommettere anche su Mazzarri, il cui futuro è sempre più chiacchierato, nonostante sia arrivato solamente un paio di mesi fa.

Niente quota esonero (sospesa) entro domenica per l’allenatore del Napoli che dovrà far parlare il campo per evitare brutte sorprese, scongiurando la possibilità di essere il primo esonerato dell’anno.