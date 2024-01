Pioli si prende la sua rivincita: “Nessun rischiatutto, avevamo due priorità”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli commenta il successo in coppa Italia contro il Cagliari: da Jovic ai giovani, le sue parole

Poker del Milan contro il Cagliari e quarti di finale di coppa Italia conquistati. Al termine del match, l’allenatore rossonero Stefano Pioli ha commentato così la prestazione della sua squadra.

ASPETTATIVE – “Quando prepari la partita, speri che la prestazione sia la migliore possibile. Siamo partiti un po’ frenati, magari qualche ragazzo era ovviamente un po’ emozionato, poi abbiamo fatto una buona prestazione. Sono contento dei ragazzi che da inizio stagione lavorano con noi: hanno qualità, hanno il giusto atteggiamento e non è così scontato perché i ragazzi sono cambiati tanto ed ora è più difficile allenare i giovani che gli anziani. Altre occasioni per i giovani? Sì, stanno dimostrando di starci e di poterci stare bene. Non saranno considerati solo per l’emergenze, ma come alternative quando ci saranno occasioni”.

COPPA ITALIA – “Ci dobbiamo tenere. Poi è chiaro che stasera avevamo altre priorità: preservare chi sta giocando di più e mettere in campo una squadra equilibrata e desiderosa di vincere. Dobbiamo e vogliamo provarci. Chiaro, il campionato è il nostro obiettivo, l’Europa League è il nostro obiettivo perché ti consentono di giocare la Champions il prossimo anno, ma faremo di tutto per andare avanti in coppa Italia”.

Milan-Cagliari, Pioli elogia Jovic: “Deve avere grandi motivazioni”

FORMAZIONE – “Rischia tutto assolutamente no. Sono state delle scelte lucide per il momento che stiamo vivendo, per quanto sto vedendo da questi ragazzi. La squadra aveva buon equilibrio. La priorità era preservare alcuni ragazzi, ho preferito non rischiare altre cose”.

JOVIC – “Continuo a credere che abbia grandissime qualità e lui debba lavorare con ancora più fuoco dentro. Ha le qualità per essere un grande giocatore. Ha avuto un’estate difficile, ora sta bene fisicamente e mentalmente, ha qualità e deve continuare così, avere grandi motivazioni e ambizioni”.