La nona sconfitta è fatale: esonero UFFICIALE dopo appena tre mesi

Solo due vittorie in quindici partite. Quattro i pareggi e nove i ko, con l’ultimo che ha chiuso l’avventura del tecnico

Avventura iniziata lo scorso ottobre e già finita. Poco fa il club ha ufficializzato l’esonero del tecnico, all’indomani dell’ennesimo ko. Il nono, per la precisione, in quindici partite.

Wayne Rooney non è più l’allenatore del Birmingham, ventesimo in Championship – Serie B inglese – con 28 punti, a ridosso della zona retrocessione.

L’ex stella del Manchester United era stato chiamato ad ottobre, per sostituire Eustace e dare una svolta alla stagione del Birmingham. Svolta che però non è avvenuta, come dimostrano i risultati ottenuti dall’inglese in appena tre mesi: solo 2 le vittorie, poi 4 pareggi e ben 9 sconfitte, con l’ultima ieri a inizio 2024 in casa del Leeds, un netto 3-0 che gli è costata l’esonero.

Il 38enne ha conquistato appena 10 punti nel corso della sua breve avventura sulla panchina del Birmingham, avventura che si è ufficialmente conclusa nel peggiore dei modi.