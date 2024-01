Napoli, visite mediche fissate: il primo colpo azzurro del 2024

Il Napoli sta per mettere a segno il primo colpo di mercato in questa sessione di gennaio: c’è l’accordo, fissate le visite mediche

Dopo una prima parte di stagione assai al di sotto delle attese, il Napoli è chiamato in questo 2024 a reagire, almeno per tornare in zona Champions. E dagli azzurri arriva subito una risposta importante in chiave di mercato, con Mazzarri che a breve potrebbe abbracciare il primo rinforzo di gennaio.

I partenopei hanno trovato l’accordo con la Salernitana per l’arrivo di Pasquale Mazzocchi. Il laterale destro verrà pagato circa 3 milioni di euro, le visite mediche sono state fissate per domani. L’acquisto di Mazzocchi libererà automaticamente Zanoli, ormai in vista del trasferimento in prestito al Genoa.