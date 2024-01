Milan-Cagliari, Pioli esalta i giovani e sprona l’attaccante: “Da lui voglio di più”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli al termine di Milan-Cagliari, match valevole per gli Ottavi di finale di Coppa Italia

Il Milan vince e convince. La squadra di Stefano Pioli conquista i Quarti di finale di Coppa Italia, battendo con un netto 4 a 1 il Cagliari.

Va proprio tutto bene ai rossoneri, che riescono ad imporsi in scioltezza, nonostante i tantissimi giovani in campo dal primo minuto: “Sono molto contento della loro prestazione – afferma Pioli in conferenza, facendo riferimento ai suoi ragazzi -. Li stiamo seguendo con attenzione, sono dei grandi lavoratori e hanno talento. E’ andato davvero tutto bene”.

Impossibile, inoltre, non esaltare la prestazione di Jovic, che con una doppietta allontana l’arrivo di un nuovo attaccante – “Luka ha dei grandi mezzi tecnici e fisici – prosegue il tecnico di Parma – Ha sofferto tanto non aver fatto la preparazione estiva, adesso sta bene. E’ un giocatore forte, ha qualità dentro l’area e sa giocare fuori, ma voglio pretendere ancora di più. Il suo livello può essere alto”.

Milan-Cagliari, Pioli esalta i tifosi: “L’aspetto mentale fa la differenza”

Il tecnico di Parma può esultare anche per il gol ritrovato di Rafa Leao. Il portoghese è stato mandato in campo nei minuti finali e ha potuto festeggiare, tornando in sintonia con i tifosi, che lo hanno applaudito:

“Volevo dare un po’ di minutaggio a chi ha giocato sabato senza affaticarli molti – prosegue Pioli -. Giocare è meglio che allenarsi. I tifosi hanno mostrato tanta sensibilità nel voler stare vicini al calciatore. L’aspetto mentale può fare la differenza in questi momenti. Stasera ho avuto solamente sensazioni positive, ma adesso la testa deve andare a domenica perché bisogna proseguire questo momento. Pulisic? Mi piacerebbe tantissimo vederlo trequartista, ma bisognerà aspettare”.