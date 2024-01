Juventus, Giuntoli ne scarta un altro: l’infortunio lo mette fuori gioco

Un altro obiettivo viene depennato dalla lista degli obiettivi della Juventus: non sarà bianconero, l’infortunio lo toglie di mezzo

Nella sessione di trasferimenti al via, si attendono operazioni importanti da parte della Juventus. Pur con le note difficoltà economiche che non possono permettere spese folli, i bianconeri hanno l’obbligo di cercare rinforzi per aumentare qualità e quantità delle alternative in rosa.

Il ds bianconero Giuntoli è al lavoro per accontentare il più possibile le richieste di Allegri. Ci sono tanti nomi sul suo taccuino, che però, per un motivo o per un altro, si stanno allontanando. Phillips può rimanere in Inghilterra (vicinissimo al Newcastle), per Hojbjerg la concorrenza del Napoli e le richieste del Tottenham non aiutano, De Paul è stato tolto dal mercato dall’Atletico Madrid. E adesso, anche un altro obiettivo è da togliere, di fatto, dalla lista.

Niente Coppa d’Africa (e niente Juve) per infortunio: verdetto chiaro

Tra i giocatori sempre monitorati piuttosto da vicino dalla Juventus, c’era sempre Thomas Partey, dell’Arsenal. Il quale sembrava gradire l’idea di un possibile trasferimento a Torino. Che però non ci sarà neanche stavolta.

Il ghanese non gioca dallo scorso 8 ottobre, poi è rimasto fuori per infortunio. La sua guarigione sta andando per le lunghe, al punto che le condizioni imperfette hanno convinto il tecnico della sua nazionale a non convocarlo per la Coppa d’Africa. Nelle prossime settimane, Thomas cercherà di recuperare la miglior condizione. Ma la Juventus, che necessita di giocatori pronti, guarderà altrove.