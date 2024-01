Intervento riuscito dopo il ko: UFFICIALE, stagione finita

Il difensore è finito sotto i ferri dopo aver riportato la lesione al tendine d’Achille del piede sinistro

In una stagione compressa di appuntamenti, ecco un altro intervento chirurgico effettuato a seguito del brutto infortunio rimediato in occasione dell’ultima giornata di campionato. Nonostante il buon esito dell’operazione, però, il calciatore sarà costretto a perdersi la seconda parte di stagione.

E’ questo il caso di Pietro Martino, terzino del Cosenza uscito per infortunio nella sconfitta casalinga rimediata nell’ultimo turno di Serie B contro il Como. Il difensore aveva infatti riportato la lesione del tendine d’Achille del piede sinistro, come confermato dagli esami strumentali eseguiti prontamente dal club calabrese lo scorso mercoledì. Da qui, la decisione forzata della società di ricorrere ad intervento chirurgico di comune accordo con il ragazzo.

Come annunciato dal club, l’intervento è stato perfettamente eseguito e a breve verranno stabilite con Martino le modalità di recupero. Questa la nota ufficiale diffusa dal Cosenza: “L’atleta è stato sottoposto ad intervento chirurgico al tendine d’Achille del piede sinistro. L’intervento, eseguito presso l’Istituto Clinico Humanitas Mater Domini di Castellanza (Varese), è perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni sarà concordato l’iter riabilitativo dai chirurghi e lo staff medico sanitario rossoblù”.

Stagione finita per Pietro Martino: Cosenza sul mercato

L’infortunio di Pietro Martino al tendine d’Achille, impone al Cosenza delle riflessioni in vista del mercato di riparazione di questo gennaio.

Com’era prevedibile, infatti, il terzino rimarrà fuori per il resto della stagione e non potrà aiutare mister e compagni a raggiungere la salvezza. In questo momento, giunti al termine del girone di andata, il Cosenza si ritrova al quattordicesimo posto con un solo punto di vantaggio sulla zona playout. Il club, a partire dal tecnico Fabio Caserta, sa perfettamente che lo stesso rendimento di questa prima parte di stagione potrebbe non bastare in un campionato imprevedibile come la Serie B. Per questo motivo, un aiuto potrebbe arrivare in entrata dal mercato, quantomeno per tappare un’assenza importante come quella di Martino (uno dei titolarissimi della formazione calabrese) nel reparto arretrato.