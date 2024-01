Inter, tegola Inzaghi: lascia l’allenamento

Inter, problemi per Simone Inzaghi: uno dei titolari nerazzurri lascia l’allenamento, condizioni da verificare

Obiettivo ripartire subito per l’Inter, dopo il pari contro il Genoa che ha interrotto la striscia vincente della squadra di Inzaghi e fatto avvicinare la Juventus a due lunghezze. In questo 2024, i nerazzurri vogliono partire subito forte per dare un segnale alla concorrenza.

Si ritorna in campo, per la capolista, il giorno della Befana, sabato, alle ore 12.30 a San Siro contro il Verona. Una sfida in cui il tecnico spera di avere a disposizione nuovamente il capitano Lautaro Martinez, dopo le assenze delle ultime partite. L’attaccante argentino ha svolto lavoro personalizzato, c’è ottimismo per far sì che il ‘Toro’ torni arruolabile, anche se la sensazione è che in ogni caso Inzaghi non lo rischierà dal primo minuto contro gli scaligeri. Davanti, dovrebbe esserci spazio nuovamente, dal primo minuto, per Arnautovic e Marcus Thuram, con Martinez pronto a subentrare in caso di bisogno. Nell’allenamento di oggi, però, per Inzaghi c’è stata preoccupazione anche per un altro titolare.

Inter, occhio alle condizioni di Calhanoglu

Si tratta di Hakan Calhanoglu, che ha concluso la seduta in non perfette condizioni fisiche.

Il centrocampista turco è tornato a casa con qualche linea di febbre. La sua situazione sarà da monitorare nei prossimi giorni. Per il momento non c’è particolare allarmismo, ma di certo bisognerà gestire attentamente anche il numero 20 in vista di un impegno delicato. Allo stesso modo, l’Inter attende Dimarco, che come Lautaro Martinez ha svolto lavoro personalizzato, ma non è detto che possa esserci contro il Verona.