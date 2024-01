Deciso il colpo scudetto in Serie A: così la Juve batte l’Inter

L’affare in favore della formazione bianconera potrebbe ridisegnare gli equilibri nella corsa allo scudetto

Prosegue la sfida a distanza tra Inter e Juventus nelle zone alte della classifica. Laddove la formazione bianconera si era dovuta accontentare di un solo pareggio, anche quella di Simone Inzaghi ha sbattuto sul pari in occasione dell’ultima giornata di campionato, in casa di un Genoa solido e sempre pericoloso.

Le due rivali, dopo il pareggio dello scontro diretto, hanno viaggiato praticamente di pari passo dando la sensazione di voler ridurre al minimo ogni singolo errore. Un duello che entrerà nel vivo tra poco più di un mese, quando Inter e Juventus torneranno ad affrontarsi in Serie A per la sfida di ritorno. Il 4 febbraio la squadra di Massimiliano Allegri sarà infatti ospite a San Siro in un possibile crocevia del campionato italiano.

Nel frattempo, un aiuto sia ai nerazzurri che ai bianconeri potrebbe arrivare dal calciomercato. L’Inter, come raccontato a lungo dalla nostra redazione, un primo colpo lo ha già piazzato e lo accoglierà nella giornata di domani a Milano. Tajon Buchanan diverrà infatti nerazzurro nelle prossimo ore per rimpiazzare sulla corsia di destra l’infortunato Cuadrado. Non si è ancora mossa – invece – la Juve, che un’entrata potrebbe realizzarla soprattutto a centrocampo.

Calciomercato Juve, hanno scelto il colpo scudetto: ecco Koopmeiners

Nel sondaggio odierno lanciato sui canali social di Calciomercato.it, è stato chiesto ai nostri utenti di scegliere un acquisto che potrebbe spostare gli equilibri per la corsa scudetto tra Inter e Juventus tra gli obiettivi già accostati.

Il primo in ordine di preferenze è stato Teun Koopmeiners, centrocampista totale dell’Atalanta che da mesi si trova in cima all’elenco dei nomi osservati dai bianconeri. Il centrocampista olandese è stato di gran lunga il più votato su Twitter con il 49,2%. Alla sue spalle un altro possibile colpo per la ‘Vecchia Signora’, vale a dire Sudakov con il 20%. Ultimi due posti per due attaccanti che potrebbero fare al caso dell’Inter qualora Alexis Sanchez dovesse uscire già a gennaio: Anthony Martial con il 16,9% e Luis Muriel al 13,8%.