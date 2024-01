Allegri allo scoperto: rinforzo da 8 milioni per la Juventus

Massimiliano Allegri ha le idee chiare sul nuovo centrocampista della Juventus: gli obiettivi dei bianconeri per il mercato di gennaio

Kalvin Phillips e Hojbjerg sono da tempo sul taccuino della Juventus, ma non convincono fino in fondo Massimiliano Allegri.

La ‘Vecchia Signora’ è a caccia di un nuovo tassello in mediana considerando le squalifiche di Pogba e Fagioli, anche se al momento non è arrivato lo scatto decisivo per i due centrocampisti che militano in Premier League. Allegri vorrebbe un elemento in grado veramente di sparigliare le carte o che sia complementare alla rosa a sua disposizione, al netto ovviamente alle esigenze di bilancio della società. Un altro nome che intriga tanto è quello di Sudakov, con lo Shakhtar che valuta il suo gioiello almeno 25 milioni di euro per cederlo subito nella finestra di gennaio.

Calciomercato Juventus, occhi su Frendrup a centrocampo

Così il Dt Giuntoli e il braccio destro Manna valutano le alternative a centrocampo, sondando il terreno soprattutto nel campionato di Serie A.

Un profilo che viene seguito da qualche mese a questa parte dalla dirigenza della Continassa è Ferguson, che si sta con fermando su alti livelli con Thiago Motta al Bologna. Lo scozzese piace un po’ a tutte le grandi e il sodalizio felsineo per cederlo a gennaio chiude un assegno da circa 20 milioni di euro. Decisamente più abbordabili invece le piste Lovric e Frendrup come scrive il quotidiano ‘Tuttosport’. Il giocatore dell’Udinese era già finito la scorsa estate sul taccuino della Juve insieme a Samardzic, mentre il giovane danese del Genoa si sta mettendo in evidenza nell’undici di Gilardino. La valutazione del classe 2001 – pagato poco meno di 4 milioni due anni fa – si è almeno raddoppiata, anche se sul suo conto c’è da registrare l’interesse in Premier del Liverpool.