Non solo Sudakov, da Ouedraogo a Mijatovic: i giovani talenti che ‘vedono’ la Serie A

Le big di Serie A a caccia dei giovani talenti del futuro: la Juve punta su Adzic, da Sudakov a Ouedraogo le possibili future stelle del nostro campionato

Il Napoli ha dimostrato che vincere si può anche senza un mercato fatto di grandi nomi e stelle affermate. L’esempio Kvaratskhelia fa ovviamente scuola ed allora tutte le big della Serie A vanno a caccia dei talenti del futuro.

Del resto si sa: per competere contro le corazzate europee serve giocare di anticipo, perché competere con le big del Vecchio Continente, soprattutto quelle inglesi, dal punto di vista economico e del fascino è sempre più complicato. Ed allora i dirigenti della Serie A si attrezzano e vanno alla ricerca di chi non ha ancora mostrato in tutto lo splendore il proprio talento, ma ha già fatto vedere lampi di classe magari un po’ da svezzare.

La Juventus così ha rotto gli indugi ed ha premuto sull’acceleratore per Adzic, montenegrino 17enne, che è pronto a sbarcare alla Continassa per formalizzare il suo arrivo in bianconero. Lì dove potrebbe trovare anche il giovane bomber del Borussia Moenchengladbach: Wesley Boteli, classe 2006, centravanti svizzero che la Juve vorrebbe inizialmente per la squadra Next Gen.

Approderebbe direttamente agli ordini di Allegri Sudakov, altro giovane talento che ha rapito gli scout bianconeri. Qui si parla però già di un investimento importante con cifre intorno ai 30 milioni di euro. L’ucraino piace anche al Napoli che potrebbe provarci anche a gennaio.

Da Ouedraogo a Giay, la Serie A guarda al futuro

Napoli che tiene d’occhio anche un danese, classe 2001: si tratta di Albert Gronbaek del Bodo Glimt, ottimo da mezzala ma capace anche di giostrare al centro della mediana.

Il Milan, invece, è da tempo che ha messo gli occhi su Ouedraogo, 17 anni, centrocampista che sta facendo già parlare di sé con la maglia dello Schalke. Su di lui si è mossa anche l’Inter che ha occhi anche in Argentina dove Agustin Gyan è stato messo sotto osservazione. Esterno destro, 19 anni, è stato visionato in diverse occasioni dai nerazzurri che su quel lato dovrebbero intervenire a gennaio con Buchanan, ma dove a giugno potrebbero perdere Dumfries.

Già svezzato ai grandi palcoscenici il baby bomber serbo Jovan Mijatovic: 18 anni e già 11 reti in stagione. La Juventus lo osserva da tempo perché il talento c’è e Giuntoli non ha alcuna voglia di farselo scappare. La Serie A non resta ferma: sono i campioni non ancora completamente sbocciati la ricetta per tornare competitivi.