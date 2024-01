“Non lo vogliamo più”: dimissioni del Presidente, tifosi in rivolta

La squadra è reduce da quattro sconfitte nelle ultime sei partite, in cui ha collezionato appena 2 punti

Tifosi in rivolta contro il Presidente. Già è partita la contestazione, con tanto di striscioni in cui ci si affida anche ai Santi.

“Non lo vogliamo più“, gridano e soprattutto scrivono i sostenitori del Barletta 1922, attualmente nel Girone H di Serie D. Nel loro mirino il Presidente onorario Mario Dimiccoli, per gli ultrà pugliesi il principale se non l’assoluto colpevole della fin qui deludente stagione della squadra, attualmente a metà classifica con 21 punti. La vetta, per dire, dista ben 18 lunghezze.

I tifosi del Barletta invocano anche i Santi, per la precisione il Patrono della città per far sì che Dimiccoli si faccia da parte: “San Ruggero aiutaci tu“.

“Con un soffio puoi spegnere una candela ma non un fuoco. Dimiccoli vattene!“, recita uno dei tanti striscioni. In un altro gli si chiede a chiare lettere la cessione del club: “Il Barletta è della città: devi cedere la società“.

Come riporta ‘Tuttocampo.it’, al momento Dimiccoli fa sapere di non aver ricevuto alcuna offerta concreta per la vendita del Barletta, reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Angri, la quarta nelle ultime sei partite in cui ha collezionato appena 2 punti.