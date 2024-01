Milan, senti Leao: “Con Pioli un rapporto strano”

Leao, uomo chiave del Milan, si racconta in una lunga intervista dove spiega anche il rapporto ‘particolare’ con Pioli

Il 2023 del Milan si è chiuso con un risultato positivo: i rossoneri si sono imposti uno a zero sul Sassuolo grazie alla rete di Pulisic. Vittoria importante dopo il pareggio in casa della Salernitana e che permette ai ragazzi di Pioli di presentarsi nel migliore dei modi al match di Coppa Italia contro il Cagliari. Ottavo di finale da non sottovalutare visto quanto successo al Napoli contro il Frosinone. Una partita dove, nonostante le assenze per infortunio, ci potrebbe essere spazio per chi ha giocato meno fino a questo momento.

Curiosità intorno alla figura di Leao: il talento portoghese non ha disputato una grande partita contro gli emiliani e, al momento della sostituzione, parte dello stadio ha fischiato l’uscita dell’attaccante. Possibile dunque che Pioli conceda spazio al classe 1999 anche per permettergli di tornare al gol a San Siro dove non segna dal 7 novembre in Champions League con il PSG. In attesa di rivederlo in campo, il portoghese si è raccontato in una lunga intervista a Sky.

Tanti gli argomenti trattati a partire dalla passione per il calcio e la musica: “Sono le mie due grandi passioni e mi danno modo di esprimere le mie emozioni” ha sottolineato Leao che poi ha proseguito: “La passione per la musica ce l’ho da sempre, mio padre era un cantante, mio zio un DJ. Nelle canzoni dice di non arrendersi mai”. A livello calcistico, il talento portoghese ricorda benissimo il momento in cui ha capito di poter fare il calciatore: “Ero allo Sporting, stavo facendo bene ma all’allenatore Jorge Jesus non piaceva lavorare con i giovani”. La svolta è arrivata nel match contro il Porto: “Sono stato convocato, sono entrato, abbiamo perso ma ho fatto gol”

Leao, dal rapporto con Pioli all’obiettivo stagionale: “Vogliamo vincere l’Europa League”

Da quando è al Milan, Leao è diventato (stagione dopo stagione) un punto fermo dei rossoneri. Giocatore imprescindibile per le sue qualità e la capacità di saltare costantemente l’uomo. Come tutti i giocatori anche lui ha un suo idolo. “Il mio idolo è Ronaldo che indossa la sette” le parole del dieci rossonero che poi si è espresso anche sul suo rapporto con Pioli.

“All’inizio rapporto strano, a me devi dire le cose dirette senza girarci intorno, se mi parli trenta minuti non ti ascolto” ha dichiarato Leao che ha messo in luce la capacità del tecnico di rapportarsi con lui. “Il suo approccio era aggressivo, poi mi ha capito ed è cambiato. Il nostro rapporto è come la relazione tra padre e figlio, in campo gioco anche per ripagare la sua fiducia, merita il meglio”.

Leao, come detto, è un giocatore chiave del Milan e può trascinare i rossoneri verso grandi traguardi. In campionato, al momento, la faccenda sembra piuttosto complessa visti i punti persi dai ragazzi di Pioli e il ritmo tenuto da Inter e Juventus. Il Milan però può concentrarsi anche sull’Europa League, competizione dove la squadra può giocarsi le sue carte fino alla fine.

“Vogliamo vincerla, il Milan non l’ha mai vinta e sappiamo di poter essere ricordati anche per quello” dichiarazioni importanti quelle del dieci rossonero che ha fissato l’obiettivo per la stagione. La strada sarà lunga e anche complicata ma i rossoneri hanno le qualità per fare un grande percorso.