L’infortunio è serio, deve operarsi subito: salta la cessione

Brutto infortunio quello capitato al giocatore che ora dovrà operarsi e questo, molto probabilmente, farà saltare la cessione

Il 2023 ci ha appena salutato per lasciare spazio al nuovo anno: dal punto di vista calcistico il mercato invernale è pronto a caratterizzare il primo mese del 2024 e sono diverse le operazioni che i vari club proveranno a portare a termine. In Serie A non mancano le squadre ad avere la necessità di rinforzare le rispettive rose per poter affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione.

Alcune squadre, per comprare, devono cedere ma questo binomio, molto spesso, non è così semplice da portare a termine. E’ il caso, ad esempio, della Roma che sta cercando di sfoltire la rosa per regalare a Mourinho nuovi innesti. Situazione simile ai giallorossi è quella che sta vivendo il Barcellona: i blaugrana, in Liga, e a sette punti dalla strana coppia di testa Real Madrid-Girona.

Una prima parte di stagione tra alti e bassi quella vissuta dai ragazzi di Xavi che, nel 2024, vogliono cambiare passo ed essere grandi protagonisti in campionato e in Champions League. Dal punto di vista del mercato, i blaugrana stanno pensando a sfoltire la rosa cedendo quei giocatori che non hanno grande spazio all’interno del progetto del tecnico. Tra questi troviamo Marcos Alonso il cui infortunio però rischia di complicare le cose.

Barcellona, si ferma Marcos Alonso: dovrà operarsi

Il contributo dato ai blaugrana dall’ex Fiorentina, fino a questo momento, non è stato dei migliori. Il terzino sinistro, tra tutte le competizioni, ha disputato solamente sette partite. Minutaggio decisamente ridotto per un giocatore da cui ci si aspettava sicuramente qualcosa in più visto le sue qualità tecniche.

Le ultime cinque partite tra tutte le competizioni non le ha giocate per un problema alla schiena. Infortunio che si è rivelato più grave del previsto dal momento che il classe 1990 sarà costretto ad operarsi in modo da risolvere al meglio la situazione.

Dopo l’operazione si potranno definire, al meglio, i tempi di recupero ma è chiaro che ora la cessione del giocatore rischia di saltare. Il contratto di Marcos Alonso scade il prossimo trenta giugno e il Barcellona puntava molto su questa sessione invernale di mercato per monetizzare e non perdere il giocatore a parametro zero.

Nel mercato può succedere di tutto ma, al momento, appare decisamente complicato vedere Marcos Alonso lasciare il Barcellona nel mese di gennaio. Problema non da poco per il club spagnolo in vista della seconda parte di stagione.