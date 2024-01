Juve, da Kean ad Alex Sandro: il punto dalla Continassa

Dopo il successo in campionato contro la Roma (grazie alla rete di Rabiot ad inizio ripresa), la Juventus si prepara al primo match del nuovo anno. Appuntamento allo Stadium per l’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Salernitana, stesso avversario che i ragazzi di Allegri affronteranno nel prossimo match di campionato.

La Juventus dunque ha la strada spianata verso la semifinale ma guai a prendere sottogamba la Salernitana o si rischia una brutta figura. Possibile turnover per Allegri che, molto probabilmente, darà spazio a chi, fino ad ora, è sceso meno in campo. In porta potrebbe esserci Perin al posto di Szczesny mentre, per quanto riguarda gli infortunati, la situazione non è cambiata

Per quanto riguarda Alex Sandro, il brasiliano avrebbe potuto far riposare uno tra Bremer, Gatti e Danilo ma anche in questo caso Allegri può fare affidamento su un Rugani sempre pronto quando chiamato in causa.