Il Milan riabbraccia Gabbia: ecco il primo acquisto di gennaio | CM.IT

Gabbia torna a vestire la maglia del Diavolo. Il difensore diventerà rossonero nelle prossime ore

Matteo Gabbia si appresta a diventare il primo acquisto del nuovo anno del Milan.

È tutto confermato. Come appreso da Calciomercato.it, il difensore tornerà ad essere rossonero nelle prossime ore. La macchina organizzativa si è attivata per permettere al giocatore di vestire ancora la maglia del Diavolo. Difficile una sua convocazione in extremis contro il Cagliari, nel match di Coppa Italia di domani, ma Gabbia, che ha detto addio al

Villarreal, con sei mesi di anticipo, sarà a disposizione per la sfida contro l’Empoli.

Il Milan che deve fare i conti con gli infortuni di Thiaw, Tomori e Kalulu, ha ciao deciso di riportare a casa Gabbia.

Il centrale italiano non sarà però l’unico difensore a varcare i cancelli di Milanello in questa sessione di mercato.

Milan, in arrivo un altro centrale: il punto della situazione

Il casting per l’acquisto di un nuovo difensore è partito da tempo: Moncada e Furlani hanno sul proprio taccuino diversi nomi.

In Inghilterra restano vive le piste Lenglet e Kiwior, ma serve il via libera di Aston Villa e Arsenal, che fino a questo momento non è arrivato. Negli ultimi giorni sono emerse, inoltre, nuove idee concrete come quelle legate a Tomiyasu, sempre dei Gunners, e Mukiele del Psg. Il Milan, al momento, vuole prendere il centrale in prestito con diritto di riscatto. Una formula che chiaramente non fa impazzire i venditori. Attenzione infine ad un’altra pista, che porta a Lilian Brassier del Brest, per il quale servono 8-10 milioni.