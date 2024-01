Gasperini recupera un titolare: in campo contro la Roma

Recupero importante per l’Atalanta che potrà contare su un titolare in vista del prossimo match di campionato all’Olimpico

Il 2023 per l’Atalanta si è chiuso con una vittoria importante contro il Lecce: i ragazzi di Gasperini hanno conquistato i tre punti grazie al gol di Lookman. Successo fondamentale che ha permesso ai bergamaschi di salire al sesto posto in classifica e restare in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo stagionale non semplice da raggiungere visto la concorrenza, decisamente folta, ma alla portata di una squadra che ha tutte le qualità per chiudere il campionato al quarto posto.

In ottica Champions League sarà fondamentale la partita del prossimo turno contro la Roma, match in programma domenica sera alle 20.45: all’Olimpico si giocherà un vero e proprio spareggio con i giallorossi reduci dalla sconfitta allo Stadium per uno a zero e, di conseguenza, in cerca di riscatto di fronte ai propri tifosi. Non sarà un match semplice per Scamacca e compagni visto il rendimento casalingo, decisamente positivo, degli uomini di Mourinho che, tra campionato ed Europa League, non perdono dal match contro il Milan.

Una buona notizia per Gasperini arriva dall’infermeria con il tecnico ad aver recuperato un giocatore fondamentale all’interno del suo sistema di gioco.

Atalanta, recuperato Scalvini: escluse lesioni

Nell’ultimo turno di campionato, i bergamaschi hanno dovuto rinunciare a Scalvini a pochi minuti dal match. Assenza pesante visto l’importanza del classe 2003 e che ha tenuto in apprensione tutto il mondo Atalanta. Per fortuna il nuovo anno ha portato una buona notizia.

Scalvini si è sottoposto agli esami strumentali del caso e sono state escluse lesioni muscolari. Sospiro di sollievo per Gasperini che però dovrà rinunciare al difensore negli ottavi di Coppa Italia contro il Sassuolo, sfida in programma mercoledì alle 18. Una partita da non sbagliare che può regalare ai bergamaschi il quarto di finale contro una tra Milan e Cagliari. La coppa può essere una grande possibilità, per la squadra, di chiudere la stagione alzando un trofeo.

Diverso il discorso per l’Olimpico con il classe 2003 pronto a tornare a disposizione in un match, come detto, fondamentale nella corsa Champions dei bergamaschi. Il recupero di Scalvini è fondamentale non solo per un discorso tecnico tattico (parliamo di un giocatore molto abile in marcatura e in grado di impostare il gioco con qualità) ma anche da un punto di vista scaramantico: il difensore infatti ha deciso l’ultimo Roma Atalanta giocato all’Olimpico con un bel tiro dalla distanza nel corso del primo tempo. Averlo a disposizione dunque fa tutta la differenza del mondo soprattutto all’interno di un match così delicato per il futuro dei ragazzi di Gasperini.