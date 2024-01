Bufera su Mancini, lo ‘cacciano’: cosa succede in Arabia Saudita

Bufera su Mancini e pioggia di critiche, lo ‘cacciano’: che cosa sta succedendo in Arabia Saudita. Le ultime sull’ex CT della Nazionale

Roberto Mancini si avvicina al primo grande appuntamento con la sua Arabia Saudita. Il prossimo 12 gennaio, in Qatar, scatterà la Coppa d’Asia.

La Nazionale dell’ex CT Azzurro partirà tra le favorite, ma nelle scorse ore hanno fatto parecchio rumore le convocazioni dell’ex attaccante. Mancini ha diramato la sua lista dei convocati ed è stato travolto di critiche per alcune esclusioni eccellenti, oltre che per le chiamate di giocatori che non sono titolari fissi nei loro club.

Gli esclusi eccellenti sono alcuni veterani della Nazionale saudita, ritenuti dal CT non più utili alla causa, o addirittura ingombranti in spogliatoio, come ipotizzato da qualcuno.

Arabia Saudita, tutti contro Mancini: le scelte del CT fanno discutere

In particolare, le sue esclusioni che hanno fatto maggiormente scalpore sono quelle di Salman Al-Faraj e Sultan Al-Ghanam.

Dopo l’ufficialità dei convocati, sui social sono letteralmente esplose le critiche e anche la stampa saudita si è schierato contro le scelte del CT. Qualcuno ha anche scritto che Mancini “sta seguendo un altro campionato”. L’ex tecnico dell’Italia dovrà convincere tutti.