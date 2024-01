Ancelotti scippa l’Inter: primo regalo dopo il rinnovo

Il tecnico del Real Madrid nella giornata di ieri ha siglato il rinnovo ufficiale con gli spagnoli fino al giugno 2026

Un rinnovo che era nell’aria ormai da qualche mese, quello tra Carlo Ancelotti e il Real Madrid. Il tecnico italiano, vincitore della Champions League nel 2022 con i ‘blancos’, ha prolungato il suo rapporto con il club di Florentino Perez, con il quale sarebbe andato in scadenza al termine dell’attuale stagione.

L’allenatore italiano rimarrà quindi alla guida degli spagnoli fino al giugno 2026, in quella che con ogni probabilità sarà la sua ultima esperienza a livello di club. Dovrà dunque attendere la Federcalcio Brasiliana che da quasi un anno porta avanti una corte serratissima ad Ancelotti per averlo come nuovo commissario tecnico. In virtù dell’accordo appena siglato, ecco che l’allenatore potrebbe ricevere in cambio un regalo dal mercato.

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, un obiettivo forte del Real Madrid potrebbe presto diventare Alessandro Bastoni. Già nel mirino di numerosi club in Premier League, il centrale dell’Inter viene seguito anche da Ancelotti. Il tecnico italiano sta vivendo una stagione tormentata per quanto riguarda il reparto arretrato dei ‘Galacticos’, decimato dagli infortuni serissimi rimediati prima da Eder Militao e da pochi giorni anche da David Alaba. Entrambi hanno riportato la rottura del crociato chiudendo in anticipo l’annata.

Calciomercato Inter, il Real Madrid pensa a Bastoni

Come anticipato, il Real Madrid non è l’unico club sulle tracce di Alessandro Bastoni visto che anche in Premier League sembra godere di parecchio mercato.

Chiunque vorrà avvicinare il talentuoso difensore della Nazionale Italiana, però, dovrà fare i conti pure con l’Inter. Il club nerazzurro ha rinnovato il contratto del classe 1999 la scorsa estate fino al giugno 2028. Bastoni viene considerato un elemento centrale del progetto interista, non solo per quanto riguarda l’aspetto tecnico ma anche per la leadership dentro lo spogliatoio. L’impressione è che per strapparlo alla società interista vi sarà bisogno di uno sforzo economico ben al di sopra dell’attuale valore da 60 milioni di euro fissato con l’ultimo aggiornamento da ‘Transfermarkt’.