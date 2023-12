Ultima spiaggia per Mazzarri: De Laurentiis pronto ad una decisione clamorosa

Il periodo di crisi del Napoli continua e nonostante le ammissioni di colpa di De Laurentiis a farne le spese potrebbe essere Mazzarri

“Il Napoli può allenarlo chiunque”: Aurelio De Laurentiis ci ha messo un po’ prima di capire che la sua convinzione post scudetto fosse completamente errata. Garcia prima e Mazzarri poi hanno dimostrato che la squadra campione d’Italia ha bisogno di un tecnico in grado di entrare in sintonia con lo spogliatoio, ma anche spronarlo per evitare le prestazioni che sono sotto gli occhi di tutti.

L’ottavo posto in classifica e il -5 dalla zona Champions chiedono un’analisi profonda degli errori commessi in estate e anche dopo, ma soprattutto un’inversione di tendenza immediata. Troppo importante il piazzamento tra le prime quattro per la società ed ecco perché De Laurentiis ha promesso un mercato importante con 3-4 acquisti di livello per dare forze nuove ad una rosa che sembra aver perso la magia dello scorso anno.

Mercato, ma non solo perché il patron del Napoli è pronto a tutto pur di raddrizzare la stagione e avrebbe messo sotto i riflettori anche lo stesso Mazzarri.

Calciomercato Napoli, ultima spiaggia per Mazzarri: lo scenario

A parlare del possibile esonero di Mazzarri è ‘Il Napolista’ che spiega come la sfida del 7 dicembre contro il Torino sia una sorta di ultima spiaggia per l’allenatore. Con un ulteriore passo falso potrebbe succedere di tutto, anche l’allontanamento del tecnico toscano, anche se si aprirebbe poi la questione del sostituto.

Lo stesso portale spiega che un eventuale ritorno di Garcia avrebbe del “grottesco”, mentre non sarebbe in linea con le decisioni passate della società la chiamata di un altro allenatore, il terzo stagionale. Resta il fatto che De Laurentiis è preoccupato per l’andamento della stagione e teme di veder sfumare il piazzamento Champions. Per questo potrebbe anche arrivare alle soluzioni più drastiche come un nuovo esonero. Mazzarri a Torino sarà sotto esame.