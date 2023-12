Caressa contro Ibrahimovic, attacco in diretta: “Umiliante”

Dopo la vittoria del Milan contro il Sassuolo non sono mancate comunque le polemiche con Caressa che si è scagliato contro Ibrahimovic

Una vittoria per scacciare i fantasmi e mettere in sicurezza il terzo posto. Il Milan si è rialzato contro il Sassuolo grazie alla rete di Pulisic nel secondo tempo, allungando sulle inseguitrici e accorciando dalla vetta della classifica, visto il pareggio dell’Inter.

Il miglior modo per chiudere un anno particolare con Pioli spesso sulla graticola e, ancora oggi, per niente sicuro di chiudere la stagione sulla panchina rossonera. Un anno che ha visto Ibrahimovic fare il salto dal campo alla scrivania con la recente ufficialità del suo ritorno come dirigente. Lo svedese però contro il Sassuolo non era a ‘San Siro’ alle prese con una vacanza a Miami che ha fatto molto discutere.

Ne ha parlato anche Fabio Caressa a ‘Sky Calcio Club’, rimarcando come la figura di Ibra sia troppo spesso tirata in ballo quando si parla con Pioli. Il giornalista ha attaccato: “A Pioli mancano di rispetto. Non parlo della società ma in generale – le sue dichiarazioni – . In conferenza (prima del match, ndr), mi sono arrabbiato quando ho sentito una domanda: si può mai chiedere ad un allenatore se si è sentito con un dirigente che sta facendo Natale a Miami? Torna sempre questo argomento, per Pioli è umiliante”.

Caressa contro Ibrahimovic: “Per Pioli è umiliante”

Caressa continua nel suo intervento, spiegando che se fosse stato Pioli avrebbe risposto: “Devo sentire uno che fa le rovesciate a Miami in spiaggia?”

Il telecronista non ha chiuso così il suo intervento, criticando anche in maniera netta Ibrahimovic per la sua lontananza dalla squadra in un momento particolarmente complicato: “Non metto la rovesciata a Miami se sono appena arrivato come dirigente – ha affermato -. Magari neanche vado a Miami se la squadra il 30 deve giocare”.

Una critica chiara con una difesa di Pioli, allenatore da tempo sotto processo e che con la vittoria contro il Sassuolo ha messo al sicuro (almeno per qualche giorno) la sua panchina.