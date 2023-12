Vlahovic a prezzo scontato: arriva la proposta alla Juventus

Il futuro di Dusan Vlahovic resta in bilico e c’è la big di Premier League pronta a farsi avanti, ma solo con lo sconto

Tornato al gol con il Frosinone, Dusan Vlahovic sarà con ogni probabilità al centro dell’attacco della Juventus anche questa sera contro la Roma. Il bomber serbo deve dimostrare di essersi messo alle spalle definitivamente il momento difficile e di aver ritrovato la continuità sotto porta.

Un passaggio fondamentale anche in vista del futuro, considerato che la Juventus vorrebbe prolungare il suo contratto per rivedere al ribasso un ingaggio che nei prossimi anni – in base all’accordo in vigore – è destinato a diventare troppo elevato per i nuovi parametri bianconeri. Un rinnovo quindi necessario ma che non escluderebbe comunque una cessione a fine stagione.

Da questo punto di vista, finora ad essere mancate sono le offerte in linea con le attese economiche della Juventus, ma non è detto che in futuro qualche club non possa farsi avanti. Proprio in questa direzione va l’indiscrezione lanciata dal ‘Daily Express’ che parla del rinnovato interesse dell’Arsenal per Vlahovic.

Calciomercato Juventus, Arsenal su Vlahovic: prezzo dimezzato

Stando a quanto riferisce il portale britannico, infatti, l’Arsenal è pronto a farsi avanti in maniera concreta per l’attaccante della Juventus, anche se non ad arrivare alle cifre (in estate si parlava di 60-70 milioni) chieste dai bianconeri.

Anzi, l’idea di Edu, direttore sportivo dei Gunners, è quella di riuscire a prendere Vlahovic a metà prezzo: massimo 40 milioni di euro la cifra che da Londra sono pronti ad offrire per l’attaccante serbo. Difficile che la Juve si accontenti di questa somma per cedere il proprio numero 9, anche se nel calciomercato tutto può cambiare in maniera molto veloce.