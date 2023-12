Verso Juve-Roma, è sfida tra bomber: Vlahovic contro Lukaku, lo juventino mancato

E’ tempo di ultima sfida dell’anno 2023 per la Serie A. Juventus-Roma chiude infatti l’anno solare e la 18^ giornata del nostro campionato. Di fronte, due squadre che vivono un buon momento e due allenatori ‘simili’, che si rispettano

Le due formazioni, in attacco, schierano le due punte titolari: da un lato il padrone di casa Dusan Vlahovic, dall’altro Romelu Lukaku, trascinatore di questa Roma e juventino mancato.

Si parta dalle parole di mister Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia: “Romelu non l’ho mai allenato e Dusan è un calciatore importante per la Juventus. Domenica ha fatto un gol straordinario e può solamente crescere”, l’allenatore livornese prende le distanze da chi, tra i media, propone un confronto tra i due. Ed esalta le qualità e le prospettive del suo ‘9’.

La sfida tra i due, però, ha rischiato di non essere giocata. Ad inizio estate, la rottura tra Romelu Lukaku e l’Inter – che ha così deciso di non intavolare trattative per il riscatto dal Chelsea – e la scelta del belga di vestire la maglia della Juventus. In casa Juventus, per questioni economiche e tecniche – non è un mistero la stima di Allegri per Big Rom – avevano quindi pensato di intavolare questa trattativa, sull’asse Torino-Londra. Lukaku alla Juve e Vlahovic al Chelsea. Le richieste troppo alte dei bianconeri – non si è mai trovata la quadra sul conguaglio in favore degli inglesi – e la volontà del serbo di non vestire blues, ma di restare alla Continassa, hanno fatto saltare il piano.

Eccoci quindi arrivati a fine anno, con Dusan Vlahovic in bianconero e Romelu Lukaku che, sedotto e abbandonato dalla Juventus, dopo aver rifiutato offerte dalla Saudi Pro League, ha preso il treno Roma. Diventando re – o forse imperatore – della Capitale.

Juventus-Roma, il confronto tra bomber: Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku

E’ tempo di big match per l’ultima dell’anno all’Allianz Stadium. Il 2023 si chiude con una classica del nostro calcio. Spesso, serate come quelle di Torino, sono illuminate dai grandi attaccanti. E’ Vlahovic contro Lukaku.

Romelu Lukaku, dopo le peripezie nel corso della sessione di mercato, è approdato in extremis alla Roma. L’impatto del belga è sempre stato importante nel nostro campionato e il cambio di casacca non ha disatteso le aspettative. Lui, forse, voleva vestire il bianconero: quei colori che domani si troverà di fronte. Ancora una volta. Dall’altra parte ci sarà Dusan Vlahovic che, per semplificare, è proprio il motivo per cui Lukaku non ha mai vestito la maglia della Juve. Trattativa saltata, e nulla di fatto.

I due attaccanti, spesso messi a confronto, stanno avendo andamenti simili. Forse una rivincita per Big Rom, probabilmente numeri che non possono soddisfare appieno Dusan. Si prendano in considerazione solo i dati della Serie A – Vlahovic non ha giocato altre competizioni nel corso della stagione sinora -. Lo score dell’attaccante dei capitolini recita: 14 presenze, otto gol e un assist per Lukaku. Un gol ogni 148 minuti giocati. I numeri del ‘9’ della Juventus sono molto simili: 15 presenze, sei gol e un assist; ma sopratutto un gol ogni 151 minuti giocati. Vlahovic è sceso in campo in più occasioni, ma Lukaku ha un minutaggio nel complesso superiore.

Insomma, si voglia la stagione altalenante di Vlahovic, si voglia l’impatto ottimo di Lukaku a Roma, i due segnano più o meno con la stessa frequenza. E in Juve-Roma si trovano uno di fronte all’altro, per provare a far pendere la bilancia dalla propria parte.