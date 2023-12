Senza Decreto Crescita saluta il Milan: pagano la clausola

Niente da fare per il Milan, l’annullamento della proroga del Decreto Crescita complica tutto: clausola pagata e addio

Addio al Decreto Crescita e alla conseguente proroga per il mercato di gennaio: a partire dal 2024 le squadre italiane non potranno più usufruirne. Una notizia che pesa parecchio in chiave rinnovi e in chiave ingaggi, con tanti presidenti e dirigenti che si sono detti contrariati a questa decisione.

Tra le società più penalizzate c’è il Milan. I rossoneri hanno puntato molto in questi anni sul decreto crescita, acquistando giocatori dall’estero, ma i piani rischiano di cambiare. Il Milan è in cerca di rinforzi sul mercato: nel mirino ci sono soprattutto difensori e attaccanti. Per la punta si valutano diversi profili e uno dei nomi che più ingolosisce è quello di Serhou Guirassy. Il guineano dello Stoccarda, a segno 17 volte in campionato, piace molto a Moncada e garantirebbe un innesto importante per quanto riguarda l’attacco, anche se potrebbe saltare buona parte delle gare di gennaio visto l’impegno in Coppa d’Africa con la propria nazionale.

Milan, il Manchester United fa sul serio per Guirassy

Guirassy può liberarsi grazie ad una clausola del valore di 17 milioni di euro, ma l’annullamento del Decreto Crescita rischia di complicare tutto. Il Milan avrebbe infatti potuto beneficiare di importanti agevolazioni per quanto riguarda lo stipendio, ma c’è da fare i conti con la concorrenza della Premier League.

Il centravanti piace tanto al Newcastle e soprattutto al Manchester United. E stando a quanto riferito da ‘Football Insider’, i ‘Red Devils’ lo avrebbero messo in cima alla lista della spesa. Il club inglese cerca un nuovo innesto per il proprio attacco e avrebbe individuato nell’ex Rennes il profilo giusto. Lo United è a caccia di un goleador e il guineano viene visto come il giocatore giusto su cui investire. Erik ten Hag pensa possa incastrarsi bene nei meccanismi della squadra e per questo la società sarebbe disposta a versare nelle casse dello Stoccarda i 17 milioni di euro della clausola rescissoria. Una mossa che complicherebbe e non poco i piani del Milan, che farebbe fatica anche a competere dal punto di vista dell’ingaggio, visto l’annullamento del Decreto Crescita.