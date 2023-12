Pioli vince, ma non sorride: “Milan sufficiente, ecco il mio augurio per il 2024”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli al termine del match di San Siro tra il suo Milan e il Sassuolo

Contava solo vincere e il Milan lo ha fatto. I rossoneri hanno conquistato il successo contro il Sassuolo, dopo il pareggio contro la Salernitana, ma la prova di Calabria e compagni non è stata certo esaltante.

Stefano Pioli, però, è riuscito ad ottenere ciò che voleva, quella vittoria utile a tenersi la panchina e a blindare il terzo posto: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, anche se abbiamo forzato un po’ troppo la profondità – afferma il mister di Parma in conferenza stampa -. E’ stata fatta la partita che andava fatta in questo momento. Non sempre siamo stati compatti e qualche volta abbiamo perso dei palloni che non andavano persi, serve gestire e controllare meglio la partita”.

Milan, Pioli: “La squadra non si arrende mai”

Il Milan chiude l’anno al terzo posto in classifica, a nove punti dalla vetta, e dicendo addio alla Champions League.

Un anno in cui la squadra rossonera, però, non è da bocciare, almeno secondo il suo allenatore: “Non do i voti – prosegue Stefano Pioli -, il 2023 del Milan è stato sufficiente, ma mi auguro che il 2024 possa essere migliore, dal punto di vista sportivo.. Vi auguro un nuovo anno di felicità e di salute, magari anche per noi”.

La conferenza si chiude, facendo riferimento, ai giocatori che al termine della gara, senza il mister, si sono riuniti in cerchio. Un’immagine che fa capire come il Milan sia unito: “E’ una squadra responsabile – afferma Pioli -. Una squadra che sa affrontare queste difficoltà e che non si arrende mai”.