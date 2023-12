Milan, Kjaer fa chiarezza: “Siamo un gruppo unito”

Dopo la vittoria del Milan con il Sassuolo, le parole importanti a fine gara di Simon Kjaer, uno dei leader dello spogliatoio

Non era facile, per il Milan, vincere la gara con il Sassuolo, per il momento piuttosto delicato vissuto dalla squadra rossonera. La missione è stata condotta in porto grazie a un gol di Pulisic, il Diavolo respira e si prepara già ai primi impegni del 2024.

Una prestazione magari non brillante da parte del Milan, che però ha risposto in termini di gruppo. E’ questo il senso del messaggio di Simon Kjaer, che a ‘DAZN’, nel post partita, ha elogiato lo spirito di tutti in campo: “E’ stata una serata particolare, il calcio è così .- ha dichiarato – Bisogna avere la capacità di vincere anche in partite in cui non si è brillanti e noi ci siamo riusciti. La cosa positiva è che stasera hanno partecipato tutti, c’era tanta voglia di correre in avanti e all’indietro, per ottenere questo risultato. L’ingresso dei giovani nel finale? L’importante è entrare in campo con la voglia di fare bene, non gli ho dato nessun consiglio in particolare”.

Kjaer entra poi nello specifico, nelle dinamiche di spogliatoio e nel modo in cui tutti stanno vivendo questa stagione fin qui altalenante: “La mancanza di continuità? Non so dire se sia più un discorso mentale o tattico, non è così semplice – ha proseguito – Nel gruppo vedo ogni giorno una squadra unita e mentalità da parte di tutti. Ci sono magari sottogruppi, ma non è che ci sia qualcuno che remi contro o che vada per conto suo. Nel calcio tutto può succedere, in positivo o in negativo, in qualsiasi momento, non dobbiamo dimenticarcelo. Come squadra, dobbiamo crescere nell’interpretare i momenti. A livello mentale, puoi avere tutta l’esperienza del mondo, ma a volte capita di perdere le distanze, la lucidità, la concentrazione”.