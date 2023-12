La Juve incassa: triplo addio per il sogno di Allegri

La Juventus a caccia di un tassello sul mercato in grado di alzare il livello dello scacchiere di Allegri per continuare a inseguire lo scudetto

La Juventus ospita questa sera la Roma nel big match dell’Allianz Stadium e può approfittare della frenata dell’Inter.

I nerazzurri non sono andati oltre l’1-1 in casa del Genoa, dando così la chance a Rabiot e compagni di ripotarsi a -2 dalla vetta della classifica. Massimiliano Allegri vuole chiudere in bellezza il 2023 e rilancia Vlahovic dal primo minuto al cospetto di Lukaku, obiettivo sensibile della ‘Vecchia Signora’ la scorsa estate prima della conferma del serbo. Intanto il tecnico livornese e la dirigenza della Continassa non perdono di vista il mercato, dove l’obiettivo principale resta l’arrivo sotto la Mole di un centrocampista. Phillips e Hojbjerg sono gli obiettivi più caldi e nei prossimi giorni la situazione sarà più chiara con il possibile blitz Oltremanica di Giuntoli.

Calciomercato Juventus, la strategia per l’assalto a Koopmeiners

Sfumato praticamente De Paul, bloccato all’Atletico Madrid da Simeone, il sogno di mercato di Allegri resterebbe Teun Koopmeiners.

Il nazionale olandese è ormai una certezza del nostro campionato e con la maglia dell’Atalanta sta tenendo un rendimento altissimo anche nella stagione in corso. Per Allegri sarebbe il profilo ideale per dare un ulteriore cambio di passo alla sua Juve, considerando che il mister bianconero preme sostanzialmente per un tassello che sia veramente in grado di sparigliare le carte per inseguire lo scudetto. L’assalto però già all’inizio del 2024 sembra molto complicato per Giuntoli, vista la valutazione da quasi 60 milioni di euro dell’Atalanta per il suo gioiello. La speranza per la Juventus potrebbe arrivare dalla cessioni: Soulé, Miretti e specialmente Iling-Junior assicurerebbero ai bianconeri un prezioso tesoretto per tentare poi l’offensiva per il cartellino di Koopmeiners.