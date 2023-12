Juve-Roma: Yildiz esce fra gli applausi dello Stadium

Ultima partita della giornata – la 18^ di Serie A – e dell’anno 2023 all’Allianz Stadium di Torino. Primo tempo senza grossi squilli, se non per la rovesciata di Vlahovic, l’esterno di Dybala e il dribbling di Yildiz

Serata fredda ma non troppo, in zona Continassa, con le due formazioni che si sfidano con le proprie caratteristiche, ma con la Juve che cerca di fare la partita, occupando la metà romanista.

Dal dribbling inizia un’altra gara per Yildiz. Kenan con quel gesto acquisisce sicurezza e mette in mostra personalità e classe. Quasi come se avesse bisogno di una scintilla.

Non era semplice confermarsi da titolare dopo la partita di Frosinone con il gol – strabiliante – dopo pochi minuti. Infatti la partenza è lenta, forse anche un po’ al di sotto delle aspettative, che però erano davvero molte. Verso la mezz’ora, sussulto di tutto lo Stadium: Yildiz punta Llorente e lo salta di netto, poi calcia fuori. Ecco il vero Kenan, un giocatore di classe e personalità.

Juventus, con la Roma Yildiz esce fra gli applausi

Giovane, ma forte e con personalità. A Torino sono tutti innamorati di Kenan Yldiz.

Quelli della Roma non ci vanno per il sottile ma lui non ha paura. Non trova il gol e a dire il vero neanche altre occasioni da rete, ma la sua prova è positiva e in crescita. Il cambio con Chiesa, annunciato alla vigilia, ci sta. Esce tra gli applausi dello stadio. A Torino è già Yildiz-mania. La Juventus si coccola il suo nuovo gioiello.