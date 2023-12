Infortunio last minute: salta la Roma

Brutto guaio a brevissima distanza dal match: infortunio muscolare e niente sfida contro la Roma

Brutte notizie in casa Atalanta. Infortunio last minute nel riscaldamento per Giorgio Scalvini. Il difensore nerazzurro ha infatti accusato un problema pochi minuti prima del fischio d’inizio della sfida contro il Lecce.

La ‘Dea’, impegnata nel lunch match delle 12.30 contro i salentini, ha dovuto rinunciare al suo difensore. Il centrale nerazzurro ha accusato un risentimento muscolare nella regione adduttoria sinistra. Cambio forzato di formazione a pochi minuti dal via per Gian Piero Gasperini.

Il tecnico degli orobici ha sostituito Scalvini con Mario Pasalic, portando il croato sulla trequarti alle spalle di Scamacca e arretrando in contemporanea la posizione di Koopmeiners, in mediana e di De Roon, nel terzetto difensivo. Lo staff medico nerazzurro dovrà ora valutare quelle che sono le condizioni del difensore e capire quanto lungo sarà lo stop, ma è estremamente difficile che possa recuperare per il prossimo match contro la Roma.