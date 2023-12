HIGHLIGHTS | Milan, Capodanno al terzo posto con Pulisic. Salernitana, colpo salvezza

Il Milan chiude il 2023 con un sorriso battendo il Sassuolo con Pulisic; nel frattempo, lo scontro diretto salvezza tra Verona e Salernitana va ai campani

Tre punti pesanti per il Milan, che con il Sassuolo esulta grazie a un gol di Pulisic e chiude l’anno solare da solo al terzo posto. Nell’altro match delle 18, la Salernitana passa in casa del Verona e accorcia la classifica in coda.

A San Siro va in scena una partita a intermittenza, tra due squadre volenterose ma che palesano tutte le attuali difficoltà. Gli spazi per un botta e risposta spettacolare, come in altri precedenti tra rossoneri e neroverdi, ci sarebbero, le imprecisioni da ambo le parti fioccano. Dopo un’ora di tentati infruttuosi e confusi, per il Milan si accende la luce: Bennacer manda in porta Pulisic che batte Consigli. La sfida sale di tono e di ritmo, il Sassuolo ci prova e deve metterci i guanti Maignan su una insidiosa incursione di Laurientè per blindare il risultato. Pur in affanno, il Milan conduce in porto il risultato.

Al ‘Bentegodi’, altra gara tesa, con punti pesantissimi in palio per la zona salvezza. Ma la Salernitana da subito dimostra più voglia di vincere. Montipò nel primo tempo salva tre volte su Tchaouna, Kastanos e Simy. Ma a inizio secondo tempo non può nulla sul diagonale preciso di Tchaouna. Solo nel finale, il Verona riesce a rendersi più pericoloso, ma non riuscendo nella rimonta.

MILAN-SASSUOLO 1-0 – 59′ Pulisic

VERONA-SALERNITANA 0-1 – 48′ Tchaouna

CLASSIFICA: Inter punti 45; Juventus 40*; Milan 36; Fiorentina 33; Bologna 31; Atalanta 29; Roma 28*; Napoli 28; Lazio 27; Torino 24; Monza 22; Lecce, Genoa 20; Frosinone 19; Udinese 17; Sassuolo 16; Verona e Cagliari 14; Empoli 13; Salernitana 12.

* una partita in meno

A breve gli highlights dei match