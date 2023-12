DIRETTA Serie A, Juventus-Roma | Segui la cronaca LIVE

Si chiude il 2023, e la diciottesima giornata del campionato di Serie A, con l’attesissima sfida tra la Juventus e la Roma

Dopo le gare giocate tra venerdì e oggi, ci pensa un classico come Juventus-Roma a chiudere la diciottesima giornata del campionato di Serie A e l’anno 2023: una partita sempre molto sentita.

I bianconeri di Massimiliano Allegri, secondi in classifica dietro la capolista Inter, arrivano a questo importante appuntamento dopo la vittoria ottenuta in trasferta sabato scorso sul difficile campo del Frosinone di Eusebio Di Francesco: 2-1 il risultato finale, decisivo il gol di Dusan Vlahovic dopo l’iniziale vantaggio firmato Kenan Yildiz, autore di un eurogol. Morale a mille anche per gli ospiti, i giallorossi guidati in panchina dal condottiero José Mourinho. Nel turno precendente hanno, infatti, battuto il Napoli campione d’Italia in carica con il più classico dei risultati: 2-0, reti di capitan Lorenzo Pellegrini e del solito Romelu Lukaku. La rincorsa al quarto posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, continua. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ROMA

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

CLASSIFICA SERIE A: