De Zerbi al posto di Mourinho: la clausola non spaventa

Pronti a fare follie anche senza Decreto Crescita: scelto il super ritorno in Serie A. Tutti i dettagli

Lo stop al Decreto Crescita ha spiazzato tutti i club di Serie A. Esulta l’Assocalciatori, mentre le società ed in particolare le big hanno già espresso la loro preoccupazione.

“L’agevolazione fiscale rappresentava uno strumento per facilitare l’ingresso in Italia di giocatori di chiaro interesse. Adesso è un handicap e il danno prodotto sarà irrimediabile, anche per l’indotto che il calcio riesce a produrre”, ha tuonato Marotta. La decisione del Governo cambierà radicalmente le prossime sessioni di calciomercato a partire da gennaio: senza il Decreto Crescita, infatti, le società italiane avranno minori margini di manovra per offrire ingaggi importanti ad allenatori e calciatori provenienti dall’estero.

Serie A, stop al Decreto Crescita: tutto su De Zerbi

Nel sondaggio lanciato sui canali social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti per chi farebbero un importante sforzo sul mercato senza Decreto Crescita.

📊 MOMENTO SONDAGGIO

Senza il Decreto Crescita le squadre italiane avranno minori margini di manovra per offrire ingaggi importanti ad allenatori e calciatori. Per chi fareste un’eccezione❓ RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) December 29, 2023

Il nome più desiderato dai votanti è quello di Roberto De Zerbi (40,3%), che continua a stupire con il suo Brighton. Appaiato Antonio Conte (38,7%), mentre non scaldano i nomi di Lukaku (12,9%) e Mourinho (8,1%).