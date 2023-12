Dalla Juve al Milan: mossa a sorpresa per il difensore

Scintille di mercato tra le due formazioni in piena lotta nella parte alta della classifica

Dopo il passo falso commesso dall’Inter in trasferta contro il Genoa, questa sera la Juventus cercherà di approfittarne nel big match di questa giornata contro la Roma. Una gara ostica che arriva in un buon momento per i giallorossi, ma che potrebbe consentire ai bianconeri di tornare a -2 dalla vetta.

Decisamente più staccato il Milan che a causa di risultati poco fortunati nell’ultimo periodo ha accumulato un ritardo di -7 sulla Juve. La squadra di Stefano Pioli questo pomeriggio sarà invece impegnata in casa contro il Sassuolo per cercare di mantenere a distanza le inseguitrici per la zona Champions League. Con la vittoria di ieri, infatti, la Fiorentina ha momentaneamente raggiunto i rossoneri a quota 33 punti, in attesa della risposta del Bologna.

Voltando per adesso pagina, un scontro particolarmente accesso tra Juve e Milan si prevede sul mercato. I rossoneri sono infatti piombati su un obiettivo che da qualche settimana era entrato nel mirino del club bianconero. Stiamo parlando di Alessandro Marcandalli, difensore centrale di proprietà del Genoa ma che in questa stagione si trova in prestito alla Reggiana. Sotto la guida sapiente di un grande ex difensore come Alessandro Nesta, il classe 2002 sta crescendo velocemente.

Calciomercato Juve e Milan, anche l’Atalanta su Marcandalli

Qualche settimana fa, era stata inizialmente la Juventus a muoversi per Marcandalli grazie all’ottima annata disputata in Serie B fino a questo momento.

Sul difensore della Reggiana, però, sarebbero spuntate altre due concorrenti dalla Serie A come Milan e Atalanta. Come riportato da ‘reggionline’, potrebbe dunque nascere un’asta per il centrale che sino al termine della stagione rimarrà presumibilmente in prestito in Serie B. Il Genoa, forte di un contratto in scadenza nel giugno 2026, fiuta già l’affare e spera di poter mettere a segno una cessione importante. A garantire, d’altronde, c’è il suo tecnico Nesta, uno che per il suo modo di difendere nell’uno contro uno ha segnato un’epoca nel calcio italiano e non solo.