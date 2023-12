Benzema in fuga dall’Arabia: con l’Al-Ittihad è già finita

L’attaccante francese è scomparso negli ultimi giorni ed ha saltato le ultime sedute di allenamento

Si è aperto un vero e proprio caso Karim Benzema all’interno dello spogliatoio dell’Al-Ittihad. Dopo la pesantissima sconfitta dell’ultimo turno di campionato per 5-2 contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, sono piovute feroci critiche sia sulla squadra che – soprattutto – sull’ex Pallone d’Oro.

In particolare, l’attaccante francese è stato contestato dalla sua tifoseria per la poca partecipazione e voglia messa nelle ultime gare, oltre che per i troppi errori commessi e distanti anni luce dalle sue reali qualità. L’ex Real Madrid sembra essere diventato a tutti gli effetti il capro espiatorio della stagione negativa vissuta dall’Al-Ittihad, principale bersaglio dei tifosi quando la squadra non rende come dovrebbe.

Stando adesso a quanto riportato dal media saudita ‘Al-Riyadiya’, Benzema avrebbe già lasciato Jeddah. Il centravanti francese ha infatti saltato gli ultimi due allenamenti di giovedì e venerdì, finendo fuori dai convocati di Marcelo Gallardo per il match odierno in campionato contro l’Al-Taee. Al momento non si conoscono i motivi della fuga del calciatore, ma tutto lascia pensare che con la formazione araba tutto potrebbe già essere finito nel bel mezzo della stagione.

Il tecnico argentino, in occasione dell’ultima conferenza stampa, ha preferito non dare spiegazioni sul caso Benzema. Mentre l’attaccante, ormai da qualche giorno, ha temporaneamente rimosso tutti i suoi profili social. Un silenzio che giorno dopo giorno diventa sempre più sospetto…