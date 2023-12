Sei gol e reti a raffica: contro la Fiorentina segna sempre lui

Sei gol alla Fiorentina in carriera e tanta voglia di portare a casa i tre punti: i Viola devono cercare di arginarlo.

La Fiorentina ospiterà all’Artemio Franchi un Torino che proverà a dare continuità di rendimento dopo quattro risultati utili consecutivi. Dall’altra parte la compagine di casa sta vivendo un ottimo periodo tra campionato ed Europa, con Vincenzo Italiano che tuttavia dovrà fare i conti con un giocatore che, nel corso della sua carriera, ha segnato davvero tantissimi gol proprio ai toscani, i quali ormai per lui sono diventati la sua ‘vittima’ preferita.

Stiamo infatti parlando di Duvan Zapata, con il bomber dei granata che quest’anno è a quota cinque reti ed un assist, in una stagione molto importante che lo ha consacrato, ancora di più, come l’attaccante titolare del progetto di Juric.

Per questo motivo Italiano dovrà fare parecchia attenzione all’ex Atalanta e Napoli, il quale ha segnato più gol soltanto all’Atalanta in carriera, sette reti, e Sassuolo, ben nove volte. L’11 aprile 2021, in una delle ultime sfide recenti del colombiano contro la Fiorentina, è arrivata addirittura una doppietta.

Zapata fa paura: sei reti alla Fiorentina in carriera

Fiorentina-Torino è, però, questo e molto altro: un fattore su tutti, il triplo clean sheet in campionato nelle ultime uscite, segnale importante del fatto che la difesa, seppur con qualche defezione di troppo, come quella di Dodò che ne avrà ancora per un po’.

La coppia Milenkovic-Ranieri in mezzo ed il duo Biraghi-Kayode sulle fasce rappresentano una struttura solida e difficile da scardinare per qualsiasi attaccante: starà a Zapata ed ai suoi compagni cercare di trovare una chiave, magari cercando di rompere gli schemi tra le liee, per trovare la via del gol.

Dall’altra parte Juric proverà ad eguagliare il record di punti ottenuti: nelle prime 17 gare, infatti, quest’anno sono 24 i punti conquistati e soltanto due volte nella sua storia è riuscito a fare meglio, seppur di pochissimo. La direzione, quindi, è quella giusta.