Sarri vince e apre al mercato: “Non sta rendendo, qualcosa faremo”

Le dichiarazioni di Maurizio Sarri al termine del match dell’Olimpico, valevole per la diciottesima giornata di Serie A

La Lazio continua a vincere e convincere. I biancocelesti si sono imposti per 3 a 1 contro il Frosinone.

Una vittoria arrivata in rimonta che ha fatto esultare Maurizio Sarri: “Abbiamo fatto un buon primo tempo – esordisce il tecnico dei capitolini ai microfoni di DAZN -. Ci siamo trovati sotto in maniera discutibile, poi il pubblico ci ha sostenuto in un momento difficile e la squadra ha reagito con ferocia. Penso di non esagerare nel dire che il risultato ci sta anche stretto. Spero che questi aspetti positivi, mostrati, continuino”.

Stasera erano tante le assenze, ma la rosa della Lazio si è dimostrata all’altezza della situazione – “La squadra oggi forse non è più forte di quella dello scorso anno – prosegue Sarri -, ma non è certo colpa dei nuovi, ma di chi non sta rendendo come la passata stagione”.

Lazio-Frosinone, Sarri preoccupato: “Aspettiamo novità su Luis Alberto”

Maurizio Sarri parla poi del centrocampo. Un reparto, che in estate ha perso Sergej Milinkovic-Savic, accogliendo diversi calciatori importanti.

Uno di questi è certamente Kamada, che però non sta rendendo come ci si aspettava – “E’ difficile da inquadrare – ammette Sarri -. E’ un ragazzo introverso e non sta rendendo come l’ho visto al Francoforte. Sono però fiducioso e convinto che verrà fuori, perché le qualità ce le ha”.

La Lazio potrebbe intervenire sul mercato, mettendo le mani proprio su un nuovo centrocampista. A preoccupare Sarri sono le condizioni di Luis Alberto: – “Attendiamo sullo spagnolo. Se i tempi di recupero dovessero essere lunghi e se Kamada dovesse essere convocato dal Giappone qualcosa bisognerebbe poi fare”.