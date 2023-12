Ricovero in ospedale e lungo stop: cambiano i piani di mercato

Ricoverato in ospedale, il calciatore è costretto ora a stare a lungo fuori dai giochi: l’annuncio cambia tutti i piani di mercato

Brutto momento quello vissuto da Hamed Traore, centrocampista ivoriano in forza al Bournemouth con un passato in Serie A tra Empoli e Sassuolo.

Per lui di recente si è parlato anche di un ritorno in Italia con il presunto interesse, tra le altre, di Milan e Fiorentina. Tutto però sembra passare in secondo piano, visto il periodo che sta attraversando il 23enne. A fare chiarezza sulle sue condizioni di salute ci ha pensato Andoni Iraola, allenatore del Bornemouth.

In conferenza stampa ha spiegato che Traore è in fase di ripresa dopo essere stato ricoverato in ospedale a causa della malaria. Lo stesso allenatore ha quindi aggiunto: “In questo momento sta molto meglio. Le ultime settimane sono state molto difficili per lui personalmente. Dal punto di vista sportivo, sarà fuori per un po’ di tempo”.

Traore con la malaria: l’annuncio del Bournemouth

Una stagione da dimenticare per l’ex calciatore del Sassuolo che finora non è andato oltre le sei apparizioni complessive: l’ultima è andata in scena lo scorso 1 novembre, in Carabao Cup, prima della parentesi di novembre con la Nazionale.

Quindi la malattia e il ricovero in ospedale, fino all’annuncio di oggi. Il problema di salute ha anche privato Traore della possibilità di essere convocato per la Coppa d’Africa con la sua Nazionale, non venendo inserito nell’elenco dei 27 calciatori della Costa d’Avorio.

Ora il lungo stop paventato da Iraola rende più complicato un suo trasferimento a stagione in corso, ma tutti gli sforzi sono concentrati ora sulle sue condizioni di salute e sul poter tornare in campo il prima possibile.