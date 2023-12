PAGELLE E TABELLINO LAZIO-FROSINONE 3-1: Castellanos si prende il perdono, Felipe a picco

Pagelle e tabellino di Lazio-Frosinone, match valido per la 18esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

LAZIO

Provedel 6

Marusic 6

Gila 6,5

Patric 6,5

Pellegrini Lu 6. Dal 54′ Hysaj 6

Guendouzi 5,5

Rovella 6,5. Dall’86’ Cataldi sv

Kamada 5

FLOP Felipe Anderson 4,5: essere sostituito all’intervallo è già un segnale di come l’allenatore non sia contento per niente. Quando questo si chiama Sarri e ha già dichiarato il suo amore per te, allora la cosa è grave. Isaksen cambia la partita, in un modo o nell’altro. Aveva già perso il posto prima dell’infortunio dello svedese, anche stasera conferma che era giusto così. Dal 46′ Isaksen 7

TOP Castellanos 7: dopo un primo tempo pessimo, un inizio di ripresa ancora peggiore, tira fuori il coniglio dal cilindro che cambia totalmente la partita e – chissà – pure la stagione della Lazio. Questo è il merito fondamentale rispetto a Isaksen, ne sbaglia di facili ma stasera segna il più difficile, bellissimo. Di testa, lo avevamo detto, è l’unico a poter far male. Poi è bravo e freddo pure a fare l’assist per Isaksen che ribalta la partita. Può cominciare una nuova stagione per lui.

Zaccagni 6,5. Dall’86’ Pedro sv

All. Sarri 6,5

FROSINONE

Turati 6

Monterisi 5,5

FLOP Okoli 5: l’errore più grave lo fa Garritano sul secondo gol della Lazio, ma va detto che le reti biancocelesti arrivano tutte e tre dalla sua parte, di testa, di piede o da calcio piazzato.

Romagnoli 5,5

Gelli 5,5

Barrenechea 6

Brescianini 6. Dall’89 Bourabia

Garritano 5. Dal 79′ Kvernadze sv

TOP Soulè 6,5: ovviamente non è solo una questione di gol. Anche se il rigore che tira, molto pesante, è semplicemente perfetto. È comunque uno dei più pericolosi nel Frosinone, punta e crea, mai banalmente. Dall’89’ Cuni

Kaio Jorge 6. Dal 75′ Cheddira sv

Harroui 6. Dal 75′ Caso sv

All. Di Francesco 6

Arbitro: Ermanno Feliciani (Teramo) 5,5

Il tabellino di Lazio-Frosinone

Marcatori: rig. 58′ Soulé (F), 70′ Castellanos (L), 72′ Isaksen (L)

Ammoniti: Patric (L), Sarri (L), Okoli (F), Barrenechea (F), Isaksen (L)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Pellegrini Lu. (54′ Hysaj); Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson (45′ Isaksen), Castellanos, Zaccagni.

A disp.: Sepe, Mandas, Casale, Ruggeri, Cataldi, Vecino, Basic, Pedro, Sana Fernades.

All. Sarri.

FROSINONE (3-4-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Gelli, Barrenechea, Brescianini, Garritano; Soulè, Kaio Jorge (75′ Cheddira), Harroui (75′ Caso).

A disp.: Frattali, Cerofolini, Lulic, Cuni, Reinier, Kvernadze, Bourabia, Mazzitelli, Lusuardi. All. Di Francesco.

Arbitro: Ermanno Feliciani (Teramo)