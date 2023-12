Parapiglia con Mazzarri e Kvaratskhelia protagonisti: fioccano poi le espulsioni

Scintille negli ultimi istanti della sfida tra Napoli e Monza: Kvaratskhelia e Mazzarri su tutte le furie. Ecco cosa è successo

Napoli-Monza sta per volgere al termine. Al momento il risultato è fermo sul risultato di 0-0 benché le emozioni da una parte e dall’altra non siano mancate. Poco dopo l’ottantesimo minuto di gioco, però, si è alzato in maniera esponenziale anche il tasso agonistico della sfida.

Dopo uno scontro verbale, infatti, Kvaratskhelia e Bondo sono arrivati ad un vero e proprio faccia e faccia. Le schermaglie verbali sono dunque sfociate in un quasi contatto fisico. Il tutto, però, si è risolto nel giro di pochi secondi. Non prima, però, che entrasse in campo Walter Mazzarri a provare a fare da paciere. Allontanandosi dall’area tecnica, il tecnico degli Azzurri ha provato a dividere i due calciatori. Atteggiamento, però, che gli è costato caro. Il tecnico degli Azzurri è stato infatti espulso dal direttore di gara Di Bello, che ha punito il fatto che Mazzarri sia praticamente entrato in campo.

Doppio provvedimento anche nei confronti di Kvara e Bondo, che sono stati ammoniti. Il gioco è proseguito poco dopo, con le due formazioni che si sono riversate in attacco per provare a centrare punti importanti con cui alimentare i rispettivi obiettivi di classifica. Nel finale espulsi anche Palladino (per proteste) e Maric.