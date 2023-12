Inzaghi non fa sconti: escluso un big per Genoa-Inter

L’Inter chiude il 2023 questa sera nella trasferta della diciottesima giornata di campionato contro il Genoa: le probabili formazioni dell’anticipo del Ferraris

L’Inter vuole chiudere in bellezza il 2023 nella trasferta di Genova e laurearsi campione d’inverno con un turno d’anticipo.

I nerazzurri con una vittoria in casa del Genoa hanno la possibilità di portarsi momentaneamente a +7 sulla Juventus, in attesa ovviamente del match dei rivali bianconeri di domani sera contro la Roma. Simone Inzaghi deve rinunciare ancora a Lautaro Martinez e Dimarco, in compenso recupera per la panchina il rientrante Dumfries. Possibile conferma da braccetto destro per Bisseck dopo l’ottima prova con gol contro il Lecce, con il giovane difensore tedesco favorito su Pavard. In attacco, con Lautaro ai box, insieme all’inamovibile Thuram ci sarà ancora Arnautovic, sempre a caccia del primo centro in campionato dopo il ritorno all’Inter. Sorride Gilardino sponda Genoa: il tecnico dei Grifoni ritrova bomber Retegui che farà coppia in avanti con Gudmundsson. Liguri praticamente al completo, a disposizione anche Strootman che partirà dalla panchina.

Genoa-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Genoa-Inter, anticipo della 18° giornata del campionato di Serie A e in programma questa sera alle 20.45, sarà diretto dall’arbitro Doveri della sezione di Roma (al VAR ci sarà Irrati).

Il match del ‘Luigi Ferraris’ sarà visibile live e in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma DAZN. L’Inter nell’ultimo turno ha superato a San Siro il Lecce e nella prima uscita del 2024 ospiterà il Verona, mentre il Genoa lo scorso weekend ha espugnato il campo del Sassuolo e alla vigilia della Befana sarà impegnata nella trasferta di Bologna.

GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Dragusin, Vasquez; de Winter, Malinovskyi, Badelj, Freundrup, Sabelli; Gudmundsson, Retegui. A disposizione: Sommariva, Leali, Jagiello, Matturro, Haps, Vogliacco, Hefti, Strootman, Martin, Kutlu, Galdames, Thorsby, Ekuban, Messias. Allenatore: Gilardino

Indisponibili: –

Squalificati: –

Diffidati: de Winter, Badelj, Freundrup

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic. A disposizione: Audero, Di Gennaro, de Vrij, Pavard, Stabile, Agoume, Asllani, Motta, Frattesi, Dumfries, Sensi, Klaassen, Sanchez, Sarr. Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Cuadrado, Dimarco, Lautaro Martinez

Squalificati: –

Diffidati: –