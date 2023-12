Il Napoli sfida la Juventus: affare da 35 milioni

Per Napoli e Juventus c’è un obiettivo in comune: affare con vista gennaio per le due società che si sfidano sul mercato

Juventus e Napoli sulle tracce dello stesso obiettivo. Dopo anni di lavoro fianco a fianco, Giuntoli e gli azzurri hanno una lista di potenziali acquisti che può coincidere.

Tra i nomi che accomunano bianconeri e partenopei c’è anche quello di Manu Kone, 22 anni, centrocampista francese in forza al Borussia Moenchengladbach. Il calciatore gioca in Germania dal 2021 e in questa stagione – tra infortuni e squalifiche – ha collezionato appena 10 presenze complessive con due gol messi a segno tra campionato e coppa Nazionale.

Sulle sue tracce la Juventus è segnalata da tempo, ma ora si è inserito anche il Napoli che è alla ricerca di nuovi innesti a centrocampo. Con Elmas ceduto al Lipsia, Anguissa in procinto di partire per la coppa d’Africa e Demme che non sembra rientrare neanche nelle scelte di Mazzarri, il reparto di metà campo dei partenopei è a corto di alternative.

Calciomercato Juventus, il Napoli ci prova per Kone

Da qui la necessità di intervenire, la stessa che ha la Juventus considerati i problemi avuti da Allegri in questa prima parte di stagione.

Entrambe le società pensano anche a Manu Kone per la propria mediana anche se c’è convincere il Borussia Moenchengladbach a cedere il calciatore a stagione in corso, senza dimenticare un altro aspetto che potrebbe rivelarsi un problema: la valutazione da 35 milioni di euro che ne fa il club tedesco.