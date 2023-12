Genoa-Inter interrotta: ecco cosa è successo

Curioso episodio nel corso di Genoa-Inter: il match è stato interrotto per qualche minuto. Ecco cosa è successo

Ci si aspettava un match equilibrato almeno nelle battute iniziali e così è stato. A “Marassi”, infatti, almeno fino a questo momento prevale l’equilibrio. La fase di studio tra il Genoa e l’Inter, però, è stata interrotta per diversi minuti.

Dopo la sciarpata avvenuta nel corso del dodicesimo minuti di gioco del match, infatti, sulle gradinate è stato acceso qualche fumogeno di troppo. Con la visuale di gioco pesantemente ridimensionata, l’arbitro Doveri è stato costretto a sospendere per qualche minuto il gioco. Più nello specifico, non si è giocato dal quindicesimo al ventuduesimo minuto di gioco. L’arbitro ha atteso che il fumo si diradasse prima di far riprendere le operazioni. Ragion per cui si prospetta un recupero piuttosto corposo.

Nel primo quarto d’ora le due squadre hanno badato più a non scoprirsi che ad incidere. L’Inter ha cercato di affidarsi soprattutto al suo gioco in verticale. Di contro, un Genoa piuttosto ordinato ha provato a riversarsi dalle parti di Sommer soprattutto nelle occasioni di calcio da fermo. Staremo a vedere quale sarà la reazione delle due squadre al mini break obbligato. Il match di Marassi è comunque ripreso, con la compagine di Inzaghi che ha alzato il suo baricentro mettendo in crisi l’assetto difensivo di Gilardino.