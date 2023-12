Juve, Allegri: “Dobbiamo tornare in UCL, cosa che ci hanno proibito. Decreto crescita? Juve non preoccupata”

La Juventus si appresta a chiudere il proprio 2023 tra le mura amiche. A Torino arriva la Roma di Mourinho, reduce dalla bella vittoria contro il Napoli. I bianconeri, invece, rientrano dopo i tre punti conquistati a Frosinone

Alla vigilia della sfida che si giocherà all’Allianz Stadium e valevole per la 18^ giornata di Serie A, ha parlato presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium Massimiliano Allegri. Fischio d’inizio domani ore 20:45. Ecco le sue parole.

“Siamo in un buon momento ma dobbiamo stare coi piedi per terra. Non siamo neanche a metà stagione, mancano due partite e abbiamo 40 punti. La Roma è una squadra scorbutica da affrontare con una dei migliori allenatori in panchina preparato per queste partite. Servono pazienza e compattezza senza voler strafare”.

“Infortunati? Alex non ha nulla di preoccupante e Kean è distante dal rientro. Gli altri stanno stanno bene. La priorità è il calcio, poi alle feste ci pensiamo. A destra può giocare Weah, o altrimenti McKennie con Miretti mezzala”.

“Abbiamo subito gol facili a Frosinone e a Genova, in queste partite i dettagli fanno la differenza. Dobbiamo tornare ad aver paura di prendere gol”.

“Sono contento del lavoro che abbiamo fatto e soddisfatto. Sono legato ad Andrea Agnelli e a tutta la dirigenza, i numeri sono dalla loro parte. Il nuovo percorso è iniziato, ma la Juve resta, anche se passano presidenti, direttori e allenatori. Dobbiamo tornare a giocare in Champions, cosa che ci hanno proibito siccome eravamo arrivati terzi”.

“Stanno giocando dei bravi ragazzi e dei bravi giocatori. Mi esprimo sul decreto crescita, la Juventus è meno preoccupata siccome abbiamo un patrimonio di giovani su cui ha già lavorato”

“E’ una gara difficile, uno scontro diretto, sarà una bella gara, è sempre Juventus-Roma”.

Su Yildiz: “Domani decido chi fare giocare, sia fisicamente che mentalmente. Il futuro è domani, poi pensiamo al 2024”

Vlahovic-Lukaku?: “Lukaku non l’ho mai allenato, non lo so. Vlahovic è un giocatore importante e può solo crescere, ha un futuro importante”. “Ha voglia di lavorare migliorare, come tutti, sennò si parla sempre solo di lui”. Chiesa?: “Era bello pimpante, è un giocatore importante. Mettendo gli obiettivi personali al servizio della squadra otterremo grandi obiettivi”.

Kostic: “La sua affidabilità è quella che conta, non è in calo”.

Ancelotti, Mou?: “Chi pensa di avere la verità in tasca si fa del male, perchè non c’è una verità assoluta. Carlo è straordinario, allenare grandi club non è facile. Josè anche ha vinto: i risultati sono una cosa inconfutabile. Il resto conta poco. Essere accostato a loro è un orgoglio, perchè hanno vinto tanto e allenano da più di me”. “Il fine è il risultato, sennò che ci sono a fare i punti?”.

