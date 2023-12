Bocciato e mandato via: “Già con la testa all’Inter”

Il commento non lascia dubbi: la bocciatura è totale. Il giocatore sembra pensare all’Inter e non più alla sua attuale squadra

Imperdonabile la passività in area che costringe Mario Rui a fermare con il braccio il tiro di Colpani. Mazzarri lo sostituisce subito dopo.

E’ senza dubbio Piotr Zielinski il peggiore in campo della sfida tra il Napoli e il Monza, termina a reti bianche. Per gli azzurri di Walter Mazzarri un altro passo falso che complica ancora di più la classifica. I campioni d’Italia adesso sono al settimo posto, con 28 punti, a 5 dalla quarta piazza, occupata dalla Fiorentina.

Napoli-Monza, Zielinski nel mirino: “Non deve mai più vedere campo”

Tra i tifosi del Napoli c’è chiaramente tanta frustrazione: nessuno si aspettava un crollo del genere. L’addio di Luciano Spalletti sta pesando più del previsto, ma gli azzurri devono fare i conti anche con un rendimento non all’altezza di diversi calciatori.

Stasera, come detto, ha deluso ampiamente Zielinski. Il polacco, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, non ha ancora rinnovato e le notizie relative ad un suo approdo all’Inter non piacciono ai sostenitori dei campioni d’Italia. I commenti su X non lasciano dubbi: la bocciatura è pesante e c’è chi si augura di non vederlo più in campo, avendo la testa già all’Inter.

Stasera Zielinski stava già con la testa all' Inter — 𝐇𝐲𝐝𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞𝐚 🎄 |🇵🇸 (@dioscura_) December 29, 2023

Zielinski non deve mai più vedere campo — Fabrizio🏆🇮🇹 (@Osimh3n) December 29, 2023

Zielinski buon viaggio e grazie di tutto — Jens Cajuste (@CajusteJen92788) December 29, 2023

Zielinski un fantasma — F (@ciak01) December 29, 2023