“Allegri ha paura”: annuncio in diretta, salta il colpo Juve

La Juventus continua a sondare il mercato alla ricerca dei rinforzi giusti ma Allegri può far saltare tutto: niente acquisti

Un centrocampista per continuare a lottare con l’Inter per lo scudetto. Sempre essere questo il vero grande obiettivo della Juventus per il mercato di gennaio.

Un obiettivo mai annunciato pubblicamente con Giuntoli e i dirigenti bianconeri che si sono trincerati dietro il più classico dei “vedremo se ci sarà l’occasione da sfruttare”. Le occasioni però vanno anche cercate ed è quello che alla Juve stanno facendo, scandagliando il mercato a caccia del profilo giusto per consentire il salto di qualità ad un reparto che in questa prima parte di stagione ha visto di tutto.

Un acquisto di spessore ma che dovrà poi inserirsi in meccanismi che sembrano funzionare particolarmente bene ed allora le riflessioni da fare sono tante e non soltanto di natura tecnica. Ecco perché alla fine la Juventus potrebbe anche decidere di lasciar perdere e mantenere la rosa inalterata.

Calciomercato Juventus, niente acquisti: “Allegri ha paura di rovinare l’equilibrio”

È questa la convinzione di un ex bianconero come Fabrizio Ravanelli, intervenuto a TvPlay, per parlare anche del calciomercato della Juventus.

L’ex attaccante ha spiegato qual è il suo parere sul mercato bianconero di gennaio: “Credo che Giuntoli non acquisterà nessuno, considerata la difficile situazione economica. Allegri ha fiducia dei suoi calciatori e può anche aver paura che un nuovo arrivo vada a rovinare l’equilibrio costruito”.

Così Ravanelli dice no a Phillips (“non gioca da due anni, non credo serva alla Juve”), mentre suggerisce Traorè con Miretti mandato in prestito.