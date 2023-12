Inter, Lautaro Martinez e l’annuncio sul rientro in campo: ecco quando

L’Inter attende il ritorno in campo di Lautaro Martinez, è l’argentino ad annunciare quando questo avverrà

Nell’ultima gara del 2023, l’Inter dovrà cercare di ottenere i tre punti in casa del Genoa senza il suo capitano e trascinatore, Lautaro Martinez. Ancora fuori l’argentino, dopo l’infortunio patito la scorsa settimana in Coppa Italia contro il Bologna.

Tuttavia, arrivano segnali positivi dall’attaccante, che sta recuperando e sta scaldando i motori per essere il prima possibile a disposizione di Simone Inzaghi. “Manca meno”, la didascalia di un post pubblicato sul suo profilo Instagram. L’indizio è sul possibile rientro in occasione della sfida con il Verona, la prima del nuovo anno, per la chiusura del girone d’andata. Tutto il tifo interista si augura che possa effettivamente essere così. Nel frattempo, i suoi compagni proveranno ad allungare anche in sua assenza la striscia di vittorie per mantenersi in fuga in vetta alla classifica.