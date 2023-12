Colpo grosso in Serie A: arriva uno tra Berardi e Zaccagni

Potenziale colpo grosso in Serie A: uno tra Berardi e Zaccagni nel mirino, rivoluzione sugli esterni per una big.

Il mercato di gennaio è alle porte e, anche se non sarà facile, tutte le squadre proveranno a rinforzarsi cercando di puntellare la propria rosa con elementi importanti che possano far compiere il salto di qualità alla rosa. In tal senso, la Fiorentina è alla caccia di almeno un esterno d’attacco con il senso del gol e che, soprattutto, possa saltare l’uomo e creare grandi occasioni da gol.

Secondo quanto riposta Tuttosport, i nomi sulla lista di Vincenzo Italiano sono principalmente due, ma molto difficili da raggiungere almeno nella sessione invernale di gennaio. Il primo profilo della lista porta a Domenico Berardi, vero e proprio protagonista e trascinatore del suo Sassuolo anche in quest’annata ma che, al momento, è considerato a dir poco incedibile dal Ds Rossi e dalla società.

Il secondo nome è quello che porta a Mattia Zaccagni della Lazio, un vero e proprio titolarissimo all’interno del progetto di Maurizio Sarri. Due strade difficilmente percorribili a gennaio, anche e soprattutto in virtù di una richiesta da parte dei rispettivi club proprietari dei cartellini che oscilla dai 20 ai 22 milioni di euro circa. Per questo motivo la Viola potrebbe cercare soluzioni alternative e più low cost.

Calciomercato Fiorentina, Berardi o Zaccagni sugli esterni

Se Berardi e Zaccagni sono piste al momento molto complicate, la Fiorentina potrebbe cercare strade alternative per cercare di regalare al suo allenatore un esterno che possa fare al caso suo a stagione in corso.

In tal senso, ad esempio, una suggestione potrebbe portare a Beste, esterno classe 1999 dell’Heidenheim il cui contratto è in scadenza nel 2025. Il ragazzo è apprezzato particolarmente per la sua duttilità tattica, essendo in grado di giocare sia come terzino in una difesa a quattro, ma anche come vero e proprio esterno d’attacco, riuscendo di fatto a coprire tutta la fascia sinistra in qualsiasi posizione, arretrata o più avanzata.

Il prezzo per arrivare al ragazzo è leggermente più contenuto rispetto ai vari Berardi e Zaccagni, circa 13 milioni di euro, tuttavia il club tedesco dovrebbe abbassare lievemente le sue pretese affinché la trattativa si possa concludere. Mossa che, al momento, non ha intenzione di fare.